Spryskaj koszulę lakierem do włosów. Padniesz z wrażenia! Genialny trik na ślady z podkładu na kołnierzyku

Plamy z podkładu na koszuli. Jak je usunąć?

Biała koszula damska niewątpliwie wygląda niezwykle elegancko i kobieco, jednak ma jeden poważny mankament - bardzo szybko widać na niej jakiekolwiek zabrudzenia, w tym także ślady podkładu. Problem polega na tym, że często ciężko jest usunąć plamy z podkładu z jasnej koszuli i trzeba stosować dodatkowe triki, które pomogą ją wybielić i przywrócić jej estetyczny wygląd. Czym w takim razie usunąć plamy z podkładu z koszuli? Po pierwsze można przyłożyć do plamy wacik nawilżony płynem do demakijażu. Warto także wetrzeć w zabrudzone miejsce płyn do mycia naczyń, pozostawić na 30 minut i po tym czasie uprać ubranie w pralce.

Świetny trik na zabezpieczenie białej koszuli przed zabrudzeniami z podkładu

Jedna z internautek Lily Marques podzieliła się na Instagramie nietypowym zastosowaniem lakieru do włosów. Jej sposób na zabezpieczenie koszuli przed plamami z podkładu przypadł do gustu tysiącom kobiet. Jak zastosować lakier do włosów na koszulę? Najczęściej ślady z podkładu pozostają na kołnierzyku koszuli, dlatego tuż po jej założeniu należy spryskać obszar kołnierzyka lakierem. Dzięki temu podkład nie będzie zostawać na jasnym materiale, a koszula będzie czysta.