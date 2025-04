Starbucks rozpoczyna orzeźwiający letni sezon!

W Starbucks zimne napoje dostępne są przez cały rok, ale to właśnie końcówka kwietnia otwiera sezon, w którym zaczynają one zdecydowanie królować. A wraz z rosnącą temperaturą Goście coraz chętniej sięgają po orzeźwiające i owocowe propozycje. Najnowsza letnia odsłona popularnego Refresha® drink to prawdziwa perełka w wiosenno-letnim menu. Melon Flavour Pearls Starbucks Refresha® drink to napój o smaku melonowym, wzbogacony charakterystycznymi kuleczkami, które przyjemnie pękają w ustach. Sezonowa nowość dostępna jest również w wersji z dodatkiem roślinnego napoju kokosowego – Melon Flavour Pearls Coconut Starbucks Refresha® drink.

Dlaczego w Starbucks uwielbiamy letni sezon? Bo mrożone wersje kaw i napojów, aż zachęcają do większej kreatywności i zabawy! – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska. Klasyczna porcja espresso doskonale sprawdzi się w połączeniu z kostkami lodu i napojem gazowanym. A może gładkie i bogate w smaku Cold Brew z dodatkiem lemoniady? Opcji personalizacji jest u nas wiele. Natomiast dla odkrywców naprawdę wyjątkowych smaków mamy w tym roku zaskakującą nowość w wersji bez kawy – Melon Pearls Starbucks Refresha® drink. Nowy napój to rześki, melonowy smak oraz modne kuleczki, które pękając w ustach, wprowadzając nas w rytm wakacyjnej zabawy.

Letnie smaki na talerzu!

Idealnym dodatkiem do zimnych napojów będą przekąski, które w tym sezonie zachwycają owocowym smakiem. W nowym menu znajdują się aż trzy wyjątkowe propozycje:

Muffin Letni – który łączy orzeźwiający cytrynowy smak ze słodko-kwaśną wiśnią w puszystym, miękkim cieście;

Donut Letni z soczystym, słodkim nadzieniem, idealny dla fanów brzoskwini;

Bułeczka Jagodowa – inspirowana domowymi wypiekami, z pewnością skradnie serca i kubki smakowe sympatyków marki.

Każda z przekąsek doskonale sprawdzi się zarówno jako drugie śniadanie, jak i podczas chwil relaksu z kubkiem kawy Starbucks. A przy zamówieniu dowolnego napoju do własnego kubka lub tumblera wielokrotnego użytku, w kawiarniach sieci dostępna jest zniżka w wysokości 2zł.

Lato w Starbucks przyszło w tym roku wcześniej, więc wybierz się do najbliższej kawiarni by poczuć jego smak i rozkoszować się owocową ofertą sezonową, dostępną już od 29 kwietnia!