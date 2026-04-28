"Striped nails" to największy hit manicure na wiosnę 2026 roku. Po latach znów wracają do łask

Wiosenne i letnie miesiące przynoszą odważne zmiany w stylizacji paznokci.

Motyw "striped nails" wyrasta na największy przebój nadchodzącego sezonu.

Kolorowe linie i geometryczne kształty masowo opanowują media społecznościowe.

Wielobarwne linie i precyzyjna geometria zastąpią jednolite kolory w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Znanym z odzieży motywom pasków udało się z powodzeniem wejść do branży manicure, dając ogromne pole do popisu. Grubości i ułożenie linii można dowolnie modyfikować, co pozwala na pełną swobodę twórczą i tworzenie stylizacji pełnych wakacyjnej energii.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

Powrót trendu z lat 2000. Moda na "striped nails" na Instagramie

Chociaż wzór ten wydaje się świeży, paznokcie w paski królowały już w latach dwutysięcznych na wybiegach, chociażby Marca Jacobsa. Dziś powracają ze zdwojoną siłą, zwłaszcza w odważnych, mocno kontrastujących zestawieniach, takich jak pastele z neonami, ostry róż z pomarańczowym czy błękit połączony z limonką. Skąd bierze się popularność tego wzoru? Paski są niezwykle uniwersalne. Mogą być subtelne i delikatne, wykonane w stonowanych barwach, idealne do biura czy na eleganckie wyjścia. Ale prawdziwą furorę robią te kolorowe – od pastelowych, przez neonowe, aż po soczyste, kontrastowe połączenia. Dzięki temu każda z nas znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferowanego stylu. Taki manicure przestaje być tłem, a wysuwa się na pierwszy plan całego wizerunku, niezależnie od tego, czy wybierzemy wariant oszczędny, czy mocno ekstrawagancki. Dodatkowo charakteryzuje je łatwość wykonania. Jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na wizytę w salonie manicure, możecie z powodzeniem wykonać "striped nails" w domowym zaciszu. Media społecznościowe są już pełne propozycji od topowych stylistek, a zdjęcia promujące pasiaste paznokcie zbierają ogromne zasięgi.

Nadchodzące miesiące bez wątpienia będą należeć do tego wyrazistego trendu. Pasiaste wzory sprawdzą się świetnie w każdej sytuacji, gwarantując modny i oryginalny wygląd.

