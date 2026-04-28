Promocja na perfumy Lancôme w Rossmannie. Te perfumy to prawdziwy klasyk

Rossmann jest jedną z najchętniej wybieranych drogerii w kraju, słynącą z bogatej oferty i cyklicznych rabatów.

W obecnej akcji promocyjnej klienci mogą nabyć ekskluzywne francuskie zapachy od Lancôme.

Wyjątkowa obniżka potrwa do 6 maja i obowiązuje wyłącznie podczas zakupów przez internet.

Klienci nad Wisłą masowo stawiają na markę Rossmann, czyniąc ją niekwestionowanym liderem podczas planowania kosmetycznych sprawunków. Drogeria przyciąga rzesze kupujących niezwykle rozbudowaną ofertą produktów do codziennej pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, a także szeroką gamą chemii domowej. Na sklepowych półkach bez problemu odnajdziemy również praktyczne dodatki, w tym rozmaite kosmetyczki, szczotki i mniejsze akcesoria, które znacząco usprawniają codzienne domowe zabiegi estetyczne.

Wyprzedaż francuskich perfum Lancôme w Rossmannie

Znaczącym magnesem na konsumentów są nieustannie organizowane akcje rabatowe, pozwalające zachować w portfelu sporo gotówki. Cykliczne obniżki i dedykowane oferty w aplikacji mobilnej sprawiają, że uzupełnianie kosmetyczki staje się o wiele korzystniejsze finansowo. Taka polityka popularnej sieci pozwala użytkownikom bez wyrzutów sumienia wypróbowywać drogeryjne nowości lub regularnie zaopatrywać się w sprawdzone już ulubieńce.

Tym razem sieć przygotowała prawdziwą gratkę dla miłośników luksusu, ścinając ceny zapachów legendarnej marki Lancôme. W atrakcyjnej ofercie znalazły się takie rynkowe perełki jak ponadczasowe La Vie Est Belle, szykowne Trésor oraz orzeźwiające Idôle. Francuski dom mody od dekad uchodzi za synonim kobiecości i wyrafinowanej elegancji, a jego flakony to małe dzieła sztuki. Jest to doskonały moment na poszerzenie własnej kolekcji zapachowej lub zakup stylowego prezentu, tym bardziej że w niższych cenach dostępne są także gotowe zestawy upominkowe.

Akcja rabatowa wystartowała 22 kwietnia i zakończy się 6 maja lub w momencie całkowitego wyczerpania zapasów magazynowych. Co bardzo ważne, przecenione zapachy można nabyć wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Chociaż część asortymentu zdążyła już błyskawicznie zniknąć z wirtualnych półek, warto systematycznie zaglądać do aplikacji mobilnej drogerii, ponieważ wyprzedane flakony często po niedługim czasie ponownie wracają do sprzedaży.

