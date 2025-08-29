Styl, któremu nie sposób się oprzeć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-29 13:23

TYLE LAB od Triumph, to intrygująca kolekcja bielizny, która ucieleśnia nowoczesną zmysłowość, doskonale łącząc wyrafinowany styl i wysublimowany design w dobrej cenie. Stworzona, by celebrować kobiecą niezależność i siłę wyrazu, pozwalając kreować modę na własnych zasadach. Zaprojektowana tak, by przyciągać spojrzenia i grać główną rolę w każdej stylizacji.

Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe

Style Lab to najbardziej modowa kolekcja marki Triumph, która oferuje stylowy wygląd w przystępnej cenie. Zaprojektowana z myślą o kobietach, które świadomie podchodzą do swojej garderoby. Każdy element tej kolekcji podkreśla indywidualność i nadaje stylizacji charakteru. W końcu to nie cena decyduje o prawdziwym stylu. Liczy się sposób noszenia.

Po sukcesie, jakim okazało się wprowadzenie Comfort Wire w przełomowej kolekcji Illusion, w sezonie AW 2025 innowacyjna fiszbina została zastosowana również w wybranych najmodniejszych i najbardziej designerskich modelach Triumph, min. właśnie z linii Style Lab. Dzięki temu kobiety nie muszą już wybierać między stylem a wygodą – nowa bielizna łączy kobiecość, modowy charakter i subtelną sensualność z wyjątkowym komfortem noszenia.

W kolekcji Style Lab na sezon AW25 królują odważne fasony, które odsłaniają sylwetkę i przyciągają spojrzenia wyrafinowaną formą. Nowoczesna fiszbina Comfort Wire gwarantuje lekkość i wygodę, nie rezygnując przy tym ze zmysłowego charakteru. Nowością są również propozycje z kategorii Homeware – delikatne, koronkowe projekty stworzone w tej samej, rozpoznawalnej estetyce. Idealnie współgrają z bielizną z linii Style Lab, tworząc spójną całość, która z łatwością przenosi się z domowego zacisza do codziennych outfitów.

Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe
Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe
Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe
Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki