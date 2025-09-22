Stylowy prezentownik na Dzień Chłopaka!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-22 13:03

Dzień Chłopaka to świetny moment, by zaskoczyć ważnych mężczyzn w naszym życiu czymś nieoczywistym. Biżuteria to prezent potrafiący wyróżnić się na tle klasycznych upominków i nadający codziennym stylizacjom wyjątkowego charakteru. W kolekcji TOUS MAN znajdziemy zarówno subtelne, klasyczne wzory, jak i projekty o nowoczesnym, bardziej wyrazistym designie. To propozycje, które pokazują, że męskie akcesoria mogą być eleganckie, ale jednocześnie pełne indywidualności i świeżego spojrzenia na modę.

Autor: Pexels.com

TOUS redefiniuje obraz tradycyjnej mody męskiej prezentując kolekcję biżuterii stworzoną z myślą o współczesnych mężczyznach. Wybór nie kończy się już na spinkach do krawata - odważne propozycje przełamują tradycyjne normy, nadając klasycznej biżuterii męskiej śmiały, niepokorny charakter.

W serii TOUS MAN spinki do krawata zostały przekształcone w zawieszki do naszyjników i ozdoby bransoletek; spinki do mankietów stały się kolczykami, ozdobnymi zapięciami i zawieszkami, a masywne łańcuchowe bransolety towarzyszą smukłym propozycjom w stylu bangle. Nie mogło zabraknąć również pierścionków - masywne sygnety to klasyczna, ponadczasowa propozycja dla każdego.

Kolekcja wykonana jest ze srebra w dwóch odmiennych wykończeniach – gładkim lub fakturowanym. Część modeli wzbogacono o onyks, podczas gdy pozostałe dają możliwość personalizacji poprzez grawer, co czyni je doskonałym upominkiem dla bliskiej osoby.

TOUS

Autor: TOUS/ Materiały prasowe
TOUS

Autor: TOUS/ Materiały prasowe
TOUS

Autor: TOUS/ Materiały prasowe
TOUS

Autor: TOUS/ Materiały prasowe
