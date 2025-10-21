Summit Play Sustain Re:Forma Mody

28 października, w Szkole Głównej Handlowej organizatorzy zapraszają na debatę ekspercką na temat Wartości i jakości mody polskiej, podczas której zostaną podsumowane wnioski zebrane podczas prowadzonych przez Fundację Play Sustain badań nad stanem mody polskiej – wyzwaniami i oczekiwaniami branży tekstylnej, odzieżowej i mody. W debacie udział weźmie m.in. pani Anita Sowińska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które objęło Summit patronatem honorowym.

Publiczną debatę poprzedzi spotkanie Forum Ekspertów, w którym udział wezmą przedstawiciele marek modowych, ekspertki i eksperci ESG, przedstawiciele nauki i instytucji rządowych.

Również we wtorek będzie toczyć się Hackathon, do którego zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, które lubią wyzwania i chcą w kreatywnych zespołach poszukać rozwiązań na postawione w tym roku wyzwanie. Temat Hackathonu to Cyrkularność, a partnerem wydarzenia jest firma Stena Recycling, która również jest sponsorem tegorocznej nagrody.

Z kolejnym partnerem – InnerMastering Institute, Fundacja przygotowała program mentoringu cyrkularnego dla studentów SGH i ASP w Warszawie. Wzajemna wymiana kompetencji, szukanie wspólnych rozwiązań, dzielenie się talentami, a wszystko to, by promować dobre partnerstwa, które wspierają innowacyjność i rozwój marek.

29 października, tym razem na Wybrzeżu Kościuszkowskim, w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odbędzie się całodniowa część, stricte konferencyjna, Summit Play Sustain.

Zaproszeni goście, eksperci, praktycy, badacze z branży tekstylnej, mody, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii wezmą pod lupę cały łańcuch wartości, od tradycji rzemieślniczy, po aktualne modele oparte o rozwiązania cyfrowe.

Konferencję poprowadzi Karolina Adamska-Woźniak, dyrektor zarządzająca Forum Odpowiedzialnego Biznesu, również partnera Summit Play Sustain. A wśród jej gości zobaczymy i usłyszymy m.in. dziennikarkę Magdę Kacalak, Macieja Kowalskiej z Kombinatu Konopnego, Annę Orską, Annę Miernikiewicz czy Bertusa Servaas z VIVE Group, Karolinę Sulej, Michała Szulca, Antoninę Samecką z Risk made in Warsaw, Teresę Berent czy Marcina Brylskiego oraz Agnieszkę Servaas, prezeskę Fundacji Play Sustain.

Keynote speakerem Summit Play Sustain jest Mateusz Kusznierewicz – polski sportowiec, mistrz olimpijski i mistrz świata w żeglarstwie sportowym, który chętnie angażuje się w działania prospołeczne i proekologiczne.

Podczas konferencji zostaną nagrodzone zwycięskie drużyny Hackathonu, a organizatorzy przewidzieli w drugiej połowie dnia czas na moderowany networking.

Sponsor strategiczny Summit Play Sustain – VIVE Group, właściciel marki Dreslow oraz programu społecznego Game4Planet przygotował dla partnerskich uczelni grywalizację w formie zbiórki tekstyliów, która rozpocznie się podczas konferencji i potrwa do końca roku. Na aktywnych studentów i najbardziej zaangażowaną uczelnie czekają nagrody.

Oczywiście podczas wydarzenia firmowanego przez Fundację Play Sustain nie może zabraknąć elementu artystycznego – dla uczestników konferencji został przygotowany pokaz mody cyrkularnej z kolekcji projektantek i projektantów konkursu Designers Play Sustain.

i Autor: Play Sustain/ Materiały prasowe