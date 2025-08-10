„Sunset blush” — nowy trend w makijażu

Sekret tkwi w dobranych odcieniach

Aby wykonać ten ponadczasowy, twarzowy makijaż, sięgnij po Pixi blushers: wybierz Fleur lub Juicy, połącz z intensywnym Ruby i dodaj GildedGold SuperGlow jako rozświetlacz. Dobór tych oszałamiających kolorów i blask, w połączeniu z łatwością aplikacji, sprawią, że skóra będzie wyglądać jak naturalna poświata letniego dnia.

i Autor: Materiały prasowe pixi

Gdzie i jak nakładać?

Róż aplikujemy warstwowo: zaczynając od odcienia różowego (Fleur) lub koralowego (Juicy) na centralnej części policzka, następnie cień Ruby w kierunku linii włosów. Na sam koniec delikatnie wklepujemy odrobinę rozświetlacza GildedGold w najwyższy punkt kości policzkowej, aby dodać skórze złocistego blasku.

On-the-Glow: zdrowy blask w kilka sekund

Róże od Pixi On-the-Glow Blush w postaci sztyftów są nawilżające i zawierają witaminy. Koloryzują i jednocześnie pielęgnują. Dostępne są w trzech uniwersalnych kolorach – Fleur (delikatny róż), Ruby (intensywna czerwień) i Juicy (żywy koral). Wystarczy przeciągnąć sztyftem po policzkach lub ustach i wklepać róż palcami, by uzyskać świeży, naturalny efekt (nie bez powodu stały się hitem w social mediach 😊.

On-the-Glow SuperGlow GildedGold to rozświetlacz w formie balsamu, który nawilża i dodaje złocistego blasku każdej cerze. Zawiera dobroczynne składniki, takie jak żeń-szeń, aloes i ekstrakty owocowe, a jego pigmenty 3D subtelnie odbijają światło, tworząc efekt zdrowej, promiennej skóry.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe PIXI