Świąteczne upominki dla kosmetycznych maniaków. To trendy makijażowe i pielęgnacyjne

Ten krem to złoto na zmarszczki. Kobiety w PRL-u go uwielbiały. Teraz kosztuje 5 zł, a wygładza cerę niczym luksusowe kosmetyki

SEPHORA COLLECTION The Future is Yours - Zestaw domowego spa

Zadbaj o siebie niczym w spa bez wychodzenia z własnej łazienki. W zestawie relaksacyjnym SEPHORA COLLECTION znajduje się pełna gama produktów do pielęgnacji zarówno twarzy, jak i całego ciała. Twarz: miniroller (1) i minikamień gua sha do masażu i poprawy wyglądu twarzy. Okolice oczu: para płatków wielokrotnego użytku, które poprawiają skuteczność zabiegów pielęgnacyjnych wokół oczu, i odświeżająca kulka do masowania obszaru wokół oczu. Opaska do włosów chroni włosy i odsłania twarz w czasie pielęgnacji. Zakończ zabiegi pielęgnacyjne w domowym spa masażem wykonanym modną w ostatnim czasie szczotką na sucho. Masuj i szczotkuj do woli, aby uzyskać gładką i przyjemną w dotyku skórę.

SEPHORA COLLECTION The Future is Yours - Zestaw 3 pomadek powiększających usta Outrageous Intense

Daj się oczarować i odkryć (ponownie) pomadkę powiększającą usta SEPHORA COLLECTION. W zestawie znajdziesz pomadki Outrageous intense w 3 uniwersalnych kolorach, z których jeden jest przygotowany specjalnie na święta. Cała „moc” papryczki chili połączona z nawilżającym działaniem kwasu hialuronowego zamknięta w formie tekstury pielęgnacyjnej o intensywnym połysku dla błyskawicznego zwiększenia objętości dzień po dniu.

ESTÉE LAUDER Blockbuster - Zestaw Pełnowymiarowych Ulubieńców i Mini Produktów

Zestaw zawiera:

SERUM:

Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex, pełnowymiarowe (1 oz./30ml). Nasze serum nr 1 sprawia, że skóra wygląda na gładszą, młodszą, bardziej promienną i wyrównaną.

ŻEL OCZYSZCZAJĄCY:

New Advanced Night Cleansing Gelée z 15 aminokwasami, rozmiar podróżny (2,5 oz./75ml). Zmywa makijaż i zanieczyszczenia z powierzchni skóry.

KREM NAWILŻAJĄCY:

Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme, rozmiar podróżny (.5 oz./15ml). Znacząco poprawia jędrność i elastyczność skóry.

ŻEL-KREM POD OCZY:

Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery, pełnowymiarowy (.5 oz./15ml). Zapewnia gładszy i bardziej wypoczęty wygląd.

PLUS:

Paleta cieni do powiek CELESTIAL GLAM, rozmiar podróżny (.24 oz./7g) Zawiera 6 odcieni do oczu (od lewej do prawej): Pink Dusk (matowy), Aubergine Aura (matowy), Twinkling Lilac (matowy), Amethyst Cosmos (matowy), Full Moon (matowy) i Smoky Embers (matowy).

2 pomadki do ust, pełnowymiarowe (3,5 g każda) w kolorach Starlet Red oraz Saturn Reign.

2 błyszczyki do ust, w rozmiarze podróżnym (2,7 ml każdy) w kolorach Divine Plum i Ruby Quartz.

Double Wear 24H Stay-in-Place Lip Liner, pełnowymiarowa (.028 oz./.8 g) w kolorze 07 Red.

Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volumizing Mascara, pełnowymiarowy (.27 oz./8ml).

Gentle Eye Makeup Remover, pełnowymiarowy (3,4 oz./100ml). Szybko i delikatnie usuwa kosmetyki do makijażu oczu.

Kuferek (Wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu).

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Beautifying Lip and Cheek Secrets - Zestaw do makijażu

Ten zestaw w edycji limitowanej zawiera cztery kultowe produkty Pillow Talk w formacie podróżnym!W skład zestawu wchodzi: konturówka Pillow Talk Lip Cheat, pomadka Pillow Talk Matte Revolution Lipstick, rozświetlacz Pillow Talk Beauty Light Wand i błyszczyk Pillow Talk Collagen Lip Bath.

Yves Rocher - Mroźne liczi

Pokryty szronem owoc ma jednocześnie słodki i świeży zapach, który otula, ale dodaje też energii. Kosmetyki zostały zamknięte w opakowania nawiązujące do baśniowej krainy lodu - na białym tle łączą się błękitne, złote i zielone akcenty.

Douglas Collection - Seasonal LUXURY BOOKLET SET

Douglas Collection Winter Express: zestaw upominkowy przypominający książkę Dekoracyjny zestaw poprawiający samopoczucie „Winter Express” z kolekcji Douglas zawiera cztery niezbędne produkty pielęgnacyjne: żel pod prysznic, mleczko pod prysznic, krem do rąk i olejek do ciała, które są przeznaczone do intensywnych sesji wellness w domowej łazience. Pielęgnacja podkreśla uwodzicielski zapach pomarańczy i wanilii, a ozdobne opakowanie robi wrażenie: dzięki urzekającemu kształtowi książeczki zestaw jest już zapakowany i gotowy do wręczenia w prezencie i z pewnością wywoła uśmiech na twarzy bliskiej osoby.

Zestaw Świąteczny Podarunkowy Anwen

Szukasz idealnego prezentu na wyjątkową okazję? Mamy coś specjalnie dla Ciebie! Nasz Zestaw Świąteczny zawiera trzy produkty: maskę Nothing Sili, szampon Hair Me More oraz wygładzające serum Happy Ends w płynie.

Maska Nothing Sili doda włosom olśniewającego blasku, zapewni niebywałą gładkość bez nadmiernego obciążenia i wspaniałą puszystość bez puszenia. W składzie nie znajdziesz ani grama silikonów! Zawiera estry masła shea i pochodną oleju kokosowego, a także naturalny olej babassu oraz z nasion brokuła. To roślinne alternatywy, które działają jak silikony, wygładzając włosy i dodając im blasku, ale w naturalny sposób. Inulina dogłębnie nawilża włosy, a lekkie proteiny pochodzące z warzyw zapewniają sprężystość i mięsistość. Proporcje składników aktywnych zostały dobrane tak, by zapewnić włosom równowagę PEH (proteinowo-emolientowo-humektantową) i uzyskać efekt “wow” jak z filtru z Instagrama.

Szampon Hair Me More zawiera naturalne substancje myjące, które delikatnie, ale skutecznie oczyszczają skórę głowy. Pozostałe składniki aktywne zwiększają objętość włosów od nasady, dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy ujemnie naładowanymi aminokwasami, a ładunkami ujemnymi na powierzchni włosa. Biomimetyczne składniki aktywne z Amarantusa zamknięte są w matrycy pochodzenia naturalnego, która tworzy ochronny film na łodygach włosów i dodaje im objętości. Matryca pozostaje na powierzchni włosa i sekwencyjnie uwalnia peptydy oraz polisacharydy, które poprawiają kondycję włosów. Dodatek soku z aloesu i gliceryny zapewnia nawilżenie. Pochodna lukrecji, zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum i działa łagodząco, zmniejszając uczucie swędzenia.

Wygładzające serum na końcówki Happy Ends zabezpiecza włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wysoką jak i niską temperaturą. Dzięki zawartości naturalnych olei i maseł pielęgnuje i ujarzmia niesforne końcówki włosów. Zawiera oleje z czarnego bzu, wiesiołka, brokuła, baobabu, sacha Inchi i pracaxi bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy oraz mikroelementy odżywiają i wygładzają włosy. Masła babassu, cupuacu, murumuru i mango działają odżywczo i poprawiają elastyczność. Silikony tworzą dodatkowo film na powierzchni włosów, który zabezpiecza je i zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Dodatek lanoliny chroni włosy przed działaniem niskich temperatur.

