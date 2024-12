Święta dla skóry

Rozumiejąc zróżnicowane potrzeby skóry marka Eucerin przygotowała starannie wyselekcjonowany przewodnik prezentowy, dostosowany do konkretnych problemów i kondycji skóry.

Blask na życzenie

Zimą skóra często staje się sucha i pozbawiona blasku. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk, który zapewni jej głębokie nawilżenie i przywróci naturalny, zdrowy blask. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Różany Krem na dzień SPF 30 nadaje skórze bardzo delikatny różany odcień, rozświetla oraz natychmiast niweluje oznaki zmęczenia. Zauważalnie poprawiajędrność skóry, wypełnia głębokie zmarszczki, a dzięki zawartości Opatentowanego Thiamidolu® redukuje przebarwienia, skutecznie zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Specjalnie opracowany, aby zmniejszyć zaawansowane oznaki starzenia się skóry. Zawiera:

Opatentowany Thiamidol® zmniejszającym widoczność przebarwień

Kompleks "Kolagen-Elastyna" zwiększającym elastyczność skóry

Innowacyjne połączenie długo- i krótkołańcuchowego Kwasu Hialuronowego, widocznie wygładza nawet głębokie zmarszczki

i Autor: materiały prasowe Eucerin

Młodość bez końca

Styl życia i czynniki środowiskowe mogą znacząco przyspieszyć proces starzenia się skóry. To przełomowe serum od marki Eucerin jest w stanie odwrócić 101 oznak starzenia się, już w 4 tygodnie. Eucerin Hyaluron-Filler Serum Epigenetic z Epicelline® to produkt, który powstał po 15 latach badań w oparciu o Opatentowaną Technologię Age-Clock. Dzięki zawartości przełomowego składnika Epicelline® produkt reaktywuje geny młodości u samego źródła sprawiając, że komórki zachowują się młodziej. Badania kliniczne potwierdzają, dzięki regularnemu stosowaniu serum możesz wyglądać aż do 5 lat młodziej.

i Autor: materiały prasowe Eucerin

Duet idealny – Power Duo w walce z przebarwieniami

Eucerin Anti-Pigment Serum o podwójnym działaniu to bestseller marki, a zarazem serum nr 1 na przebarwienia w Polsce. Zawiera Opatentowany Thiamidol®, który jest najskuteczniejszym składnikiem przeciw przebarwieniom . Produkt redukuje zmiany pigmentacyjne i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Aż 98% potwierdza, skuteczną redukcję przebarwień już po pierwszym tygodniu stosowania razem z Żelem Oczyszczający Anti-Pigment.

Eucerin Anti-Pigment Żel Oczyszczający to niezbędny krok w skutecznej rutynie pielęgnacyjnej przeciw przebarwieniom. Dzięki zawartości 2% złuszczającego kompleksu kwasów AHA produkt, wygładza, wyrównuje koloryt skóry i natychmiastowo przywraca skórze blask. Kwas mlekowy i kwas glikolowy złuszczają martwe komórki, dzięki czemu przyspieszają odnowę naskórka. Stosuj razem z Anti-Pigment Serum o podwójnym działaniu zawierającym Opatentowany Thiamidol®, aby zredukować przebarwienia już po pierwszym tygodniu stosowania.

i Autor: materiały prasowe Eucerin

Zestawy świąteczne od Eucerin

ZESTAW Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity – przywróć skórze elastyczność i promienny wygląd. To przebadana dermatologicznie pielęgnacja przeciwstarzeniowa. W odpowiedzi na potrzeby skóry dojrzałej zapewnia wygładzenie głębokich zmarszczek, redukcję plam pigmentacyjnych oraz poprawę elastyczności skóry. W skład zestawu Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity wchodzą: przeciwzmarszczkowy krem na dzień SPF 30 oraz krem noc z Thiamidolem i Kwasem Hialuronowym.

Krem na dzień z SPF 30:

Zawiera Opatentowany Thiamidol®, który redukuje plamy pigmentacyjne

Dzięki ochronie przed promieniowaniem UVA i UVB (SPF 30) zapobiega fotostarzeniu się skóry

Poprawia jędrność skóry i wyraźnie zmniejsza zmarszczki

98% badanych potwierdza, sprawia, że skóra jest wyraźnie jędrniejsza

Krem na noc:

Dzięki zawartości olejku arganowego regeneruje i intensywnie odżywia skórę przez noc

Innowacyjna formuła z Thiamidolem o klinicznie potwierdzonym działaniu, skutecznie zmniejsza intensywność plam pigmentacyjnych, a przy tym sprawia, że skóra staje się jędrna i zyskuje promienny wygląd

97% badanych potwierdza, intensywnie odżywia skórę przez noc