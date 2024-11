Święta o zapachu magnoli oraz granatu

Granat – moc młodości w naturze

Granat, owoc symbolizujący witalność i młodość, skrywa w sobie bogactwo natury. Jest bogatym źródłem polifenoli, które doskonale chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Ekstrakt z granatu działa regenerująco i nawilżająco, zapewniając skórze głębokie ukojenie i aksamitną miękkość.

Zanurz się w świątecznej harmonii zapachów

Limitowana kolekcja świąteczna Granat & Magnolia to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Każdy kosmetyk – od aromatycznej mgiełki do ciała i włosów po krem do rąk – otula skórę niepowtarzalnym zapachem. Słodka, energetyczna woń granatu zestawiona z delikatnymi nutami magnolii działa orzeźwiająco i odprężająco. To świetny wybór dla tych, którzy cenią niebanalne połączenia zapachowe.

Wyjątkowe propozycje na prezent

W limitowanej kolekcji Granat & Magnolia znajdziemy osiem pojedynczych produktów i cztery zestawy prezentowe. Jeden z nich, zestaw Granat & Magnolia w eleganckim metalowym stożku (54,70 zł), zawiera odżywczy balsam do ust oraz krem do rąk, które nawilżają i otulają zapachem. Złote pudełko o oryginalnym kształcie można wykorzystać jako ozdobę na choinkę lub miejsce na ulubione drobiazgi.

Miłośniczkom domowego SPA spodoba się zestaw trzech produktów Granat & Magnolia - 54,90 zł. Zawiera miniaturowe produkty z serii, dzięki czemu idealnie sprawdzi się także w podróży. W jego skład wchodzą: żel pod prysznic (50 ml), peeling do ciała (30 ml) oraz mleczko do ciała (50 ml) – trio idealne na świąteczne chwile relaksu.

Piękno w zgodzie z naturą

Kosmetyki z linii Granat & Magnolia zawierają minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, są wegańskie i zostały przetestowane dermatologicznie. To świadoma pielęgnacja, która troszczy się o skórę, pozostając w harmonii z naturą.

W skład gamy Granat & Magnolia wchodzą:

Zestaw 3 kosmetyków: żel pod prysznic (200ml), żel do mycia rąk (190ml), krem do rąk (30 ml) - cena: 87,70 zł

Zestaw 4 kosmetyków: żel pod prysznic 400ml, żel do mycia rąk 190ml, krem do rąk 30ml, peeling do ciała 150ml – cena: 157,60

Mleczko do ciała, 390 ml, cena: 51,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 200 ml, cena: 28,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 400 ml, cena: 39,90 zł

Mgiełka do ciała i włosów, 100 ml, cena: 68,90 zł

Żel do mycia rąk, 190 ml, cena: 25,90 zł

Peeling do ciała, 150 ml, cena: 51,90 zł

Krem do rąk, 30 ml, cena: 25,90 zł

Balsam do ust, 4,8 g, cena: 18,90 zł

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher