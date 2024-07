Świętujemy 11 lat innowacji: urodziny FOREO Sweden

Spędź lato w klapkach Sandy, nowym must have by Vanda Novak

Od nieudanego prezentu, do sukcesu

Historia FOREO rozpoczęła się w szwedzkim Sztokholmie od… nieudanego prezentu rocznicowego. Filip Sedic, założyciel marki postanowił zrobić swojej żonie niespodziankę i kupić jej najlepszą dostępną wówczas na rynku szczoteczkę do oczyszczania twarzy. Ta, jak już łatwo się domyślić, wyrządziła jej skórze więcej szkody niż pożytku. Ale lepsze urządzenie (jeszcze!) wtedy nie istniało. Na szczęście Filip wziął sprawy w swoje ręce i stworzył zupełnie nową szczoteczkę do twarzy, która na zawsze odmieniła branżę kosmetyczną! W 2013 roku efektem jego pracy stało się urządzenie FOREO LUNA, które przekształciło sposób, w jaki ludzie dbają o swoją skórę. LUNA zapoczątkowała na rynku zupełnie nową kategorię urządzeń do oczyszczania twarzy: beauty-tech. W kolejnych latach do kolekcji FOREO dołączyło przełomowe UFO™ - urządzenie wyposażone w światła LED i termo oraz krioterapię, wzmacniające działanie maseczek na twarz, BEAR - do zaawansowanego, mikroprądowego ujędrniania skóry czy ISSA - silikonowa szczoteczka do zębów.

Pielęgnacja w rytmie pulsacji

FOREO już od 11 lat wprowadza nową jakość w pielęgnacji skóry, dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom. Kluczową technologią, którą znajdziemy w większości urządzeń, są pulsacje soniczne "T-Sonic" - "T" jak transdermalne, czyli docierające do głębszych warstw skóry. Najnowsze gadżety od FOREO wyposażone są też w mikroprądy i lecznicze światła LED, które dodatkowo podkręcają efekty pielęgnacyjne.

Jednak prawdziwym hitem jest zaproponowana przez markę trzy i półetapowa rutyna pielęgnacyjna, którą wykonamy w zaledwie siedem minut! Opiera się na minimalnej liczbie produktów i kroków, a zapewnia maksymalne rezultaty. Dzięki tym zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, FOREO oferuje skuteczne i szybkie sposoby na naturalne piękno, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy kosmetyczne.

Nie tylko urządzenia

W ubiegłym roku FOREO rozszerzyło swoją ofertę o kolekcję produktów do pielęgnacji skóry. Założenie było porste - każda z linii kosmetycznych ma podbijać działanie dedykowanego do niej urządzenia. Tak więc np. linia IRIS do pielęgnacji okolic wokół oczu doskonale łączy się z masażerem pod oczy o tej samej nazwie, a kosmetyki LUNA wraz ze szczoteczką LUNA jeszcze lepiej oczyszczą skórę. Dzięki dedykowanemu połączeniu zapewniamy najwyższą skuteczność, choć kosmetyków z powodzeniem można używać też solo.

Promocje na urodziny

BEAR™ 2- zniżka 30%

U rządzenie wykorzystuje technologię mikroprądów, aby ujędrnić 69 mięśni twarzy i szyi. Będąc najpotężniejszym urządzeniem na rynku (z mocą mikroprądów do 680 uA) i jedynym wyposażonym w 4 różne mikroprądy, BEAR™ 2 stymuluje mięśnie, pozostawiając skórę gładszą i bardziej napiętą, dając tym samym natychmiastowy efekt liftingu.

LUNA™ 4- zniżka 30%

Wykonana z aksamitnie miękkiego, odpornego na bakterie silikonu,LUNA™ 4 to najbardziej higieniczny sposób oczyszczenia skóry. Usuwa do 99% zanieczyszczeń, sebum i pozostałości makijażu– dzięki czemu jest znacznie skuteczniejsza niż mycie twarzy rękoma. W trybie masażu ujędrniającego pulsacje o niskiej częstotliwości pomagają rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i wygładzić drobne linie, zapewniając jędrniejszą cerę.

UFO™3 - zniżka 30%

UFO™ 3 zapewnia skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie, tworząc idealną bazę pod makijaż. Klinicznie udowodniono, że zwiększa poziom nawilżenia aż o 126%, a efekt utrzymuje się aż do 6 godzin. Masaż T-Sonic™ zwiększa mikrokrążenie, dostarczając niezbędny tlen i składniki odżywcze do komórek skóry, jednocześnie eliminując toksyny - pozostawiając skórę pięknie rozświetloną.

