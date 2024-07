Lato, plaża i słońce, jak dbać o biżuterię latem?

Spędź lato w klapkach Sandy, nowym must have by Vanda Novak

Wakacje to okres, w którym szukamy chwili relaksu i wytchnienia chłodząc się w morskich falach czy spędzając długie, beztroskie dni na świeżym powietrzu. Biżuteria, po którą wtedy sięgamy, wymaga specjalnej opieki i ochrony przed szkodliwym działaniem słońca, wody i piasku. Dowiedz się jak dbać o biżuterię latem, by nie uległa zmatowieniu, przebarwieniu, zabrudzeniu, a tym bardziej zniszczeniu. Wakacje są od tego, by się cieszyć słońcem i letnimi stylizacjami.

JAKĄ BIŻUTERIĘ WYBRAĆ?

W taką pogodę stawiamy na dobre jakościowo i odporne metale szlachetne tj. srebro czy złoto. Z uwagi na brak dodatkowej powłoki jak w przypadku biżuterii pozłacanej czy powlekanej emalią, mają mniejsze szanse na wystąpienie zniszczeń, odbarwień, czy nawet odprysków. Do tego lekka i prosta formuła, bez specjalnych zdobień i ostrych zakończeń; zaokrąglone i minimalistyczne formy kolekcji Hold czy Bold Bear marki TOUS, idealnie sprawdzą się jako efektowny, ale i bezpieczny dodatek na plażę. A czego nie polecamy? Tu będzie zaskoczenie, bo choćby się wydawało, że aż się prosi o coś naturalnego, to lepiej nie nosić na plażę pereł. Paradoksalnie, te wyjątkowe i piękne “dary morza” właśnie na skutek bezpośredniego kontaktu z wodą morską i kosmetykami przeciwsłonecznymi mogą ulec mikrouszkodzeniom, odbarwieniom czy matowieniu. Podobnie z biżuterią wysadzaną kamieniami czy zdobioną elementami z tworzyw sztucznych, na które negatywnie wpływa wysoka temperatura, powodując zwiększoną elastyczność materiałów, zniekształcając je i w ostateczności niszcząc.

JAK DBAĆ O BIŻUTERIĘ LATEM?

Przechowuj biżuterię w chłodnym i suchym miejscu

Przed każdorazowym wejściem do wody zdejmuj biżuterię i odkładaj ją w bezpiecznie miejsce. Wilgoć i wysoka temperatura to idealne warunki do powstania uszkodzeń. To właśnie woda i zawarty w niej chlor lub sól morska w połączeniu ze słońcem oraz piaskiem stanowią zagrożenie dla długotrwałości i dobrego wyglądu biżuterii. Materiałami, które w znaczącym stopniu będą odporne na działania substancji zawartych w wodzie z basenu czy morskiej są metale szlachetne, a przede wszystkim niepowlekane złoto oraz srebro. Ich największym atutem w kontekście wakacji jest odporność na korozję, łatwość w czyszczeniu i trwałość.

Unikaj kontaktu biżuterii z kosmetykami

Jeżeli słońce, to i plaża. A jak plaża, to kremy z filtrem, które również mogą negatywnie reagować z materiałami, z których wykonane są świecące dodatki, powodując ich matowienie oraz przebarwienia. Dlatego staraj się aplikować kosmetyki tj. kremy czy olejki, przed założeniem biżuterii. Zawarte w kosmetykach pierwiastki takie jak np. siarka, w wilgotnym i ciepłym otoczeniu mogą przyspieszać naturalny i odwracalny proces oksydacji srebra. Wybierz prostą biżuterię o gładkiej powierzchni, bez zbędnych elementów, do których mógłby się z łatwością przedostać np. krem. Świetnie sprawdzi się pierścionek ze srebra Galia Basics marki TOUS lub małe kolczyki Hold Oval.

Zadbaj o biżuterię po powrocie z wakacji, by cieszyć się nią jak nową

Każdy element biżuterii jest tym, co zdobi ciało, o które latem dbamy jeszcze bardziej i z większą czułością. Dlatego nie pomijajmy w naszej codziennej rutynie również etapu pielęgnacji biżuterii. Codziennie po powrocie z plaży wyczyśćmy biżuterię myjąc ją w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem i dokładnie wysuszmy. A najszybszym sposobem na przywrócenie blasku biżuterii po wakacjach jest czyszczenie jej za pomocą profesjonalnych ściereczek bądź płynu do usuwania zabrudzeń.

Jeśli jednak twoja biżuteria ulegnie uszkodzeniu, straci swój blask, to w każdym salonie TOUS możesz skorzystać z bogatej oferty usług Aftersales; w tym szybkiego serwisowania na miejscu. Wyczyścisz, naprawisz albo zrobisz drobne modyfikacje, które mogą okazać się szczególnie potrzebne po lecie, gdy biżuteria narażona jest na wiele szkodliwych czynników. A jeśli ci się znudzi, możesz też zrobić customizację, nadając jej zupełnie nową formę.

i Autor: materiał prasowy TOUS