Jak dbać o skórę pod oczami? Te produkty i składniki aktywne musisz znać

Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i wrażliwa. Powinna być regularnie nawilżania i odżywiana. Kosmetyki do stosowania wokół oczu wklepuj opuszkami palców. Unikaj pociągnięć, które będą rozciągać Twoją skórą. W pielęgnacji przeciwstarzeniowej okolicy oczu świetnie sprawdzi się również masaż kobido. Zmniejsza on napięcia w obrębie mięśnia okrężnego oka i niweluje zmarszczki.

Kremy pod oczy, które warto znać

DRUNK ELEPHANT C-Tango™ Multivitamin Eye Cream - Krem Pod Oczy Przeciwzmarszczkowy

Bogaty, odżywczy krem pod oczy z witaminą c w pięciu postaciach zawierający rozjaśniającą kombinację ośmiu peptydów oraz ekstraktu z ogórka dla uzyskania jędrniejszego, zdrowszego wyglądu skóry w okolicach oczu.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT Ceramighty™ AF Eye Balm- Krem Pod Oczy Przeciwzmarszczkowy

Intensywnie odżywiający i ujędrniający krem pod oczy ze wzmacniającymi ceramidami i olejkami roślinnymi bogatymi w kwasy omega. Zapewnia długotrwałe nawilżenie, przywraca skórze elastyczność, łagodzi i zmniejsza oznaki przemęczenia, dając efekt świeżej i wypoczętej skóry.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT A-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten produkt do pielęgnacji skóry zawiera 0,1% wegańskiego retinolu, 3% bogatej w przeciwutleniacze kofeiny i peptydy miedzi, które zmniejszają widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie zmniejszając obrzęki pod oczami. Rezultat? Wypoczęte, młodziej wyglądające oczy.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant