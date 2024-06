Szukasz idealnego outfitu na festiwal? Oto propozycje marki VAN GRAAF dla niej i dla niego

Festiwale to idealna okazja, by zaprezentować światu swój oryginalny styl. Imprezowanie na świeżym powietrzu łączy się jednak z niemałym wyzwaniem – należy tak wybrać stylizację, by była nie tylko wygodna, ale i podkreślała nasz styl. W tym sezonie marka VAN GRAAF podpowiada, by postawić na wzory w różnej formie i kolory – od pasteli po intensywny błękit czy zieleń! Paniom polecamy postawić na luźną koszulkę w odcieniu beżu z kwadratowym dekoltem od marki VAN GRAAF/MARIE LUND. Jej romantyczny klimat podkreślą spodnie o lekkim kroju z nadrukiem na całej powierzchni od VAN GRAAF/CALVIN KLEIN. Cały look proponujemy uzupełnić klasycznym czarnym shopperem, który dzięki jakościowej bawełnie, z której jest wykonany oraz praktycznej wyjmowanej kieszeni wewnętrznej, w mgnieniu oka stanie się ulubionym modelem na lato.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Dla tych, którzy latem chcą postawić w swoich stylizacjach na odrobinę szaleństwa proponujemy postawić na kolor lub różnorodność wzorów. Wygodę z pewnością zapewni lniana różowa bluzka VAN GRAAF/MARIE LUND, która dzięki opuszczonym ramionom luźnemu krojowi nada stylizacji nowoczesnego charakteru. Warto zestawić ją ze wzorzystymi spodniami tej samej marki z lejącego materiału oraz z czarną klasyczną czapką z daszkiem VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, która uzupełni cały look.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

W przypadku Panów świetnie w ramach festiwalowego looku sprawdzi się mnogość wzorów. Marka VAN GRAAF proponuje postawić na beż w połączeniu ze wzorami, czyli na wzorzystą koszulę od VAN GRAAF/JOOP!, którą można zestawić z szortami od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON, wykonanymi z lekkiej mieszanki lnu i bawełny. Cały zestaw polecamy uzupełnić klasycznymi białym sportowymi butami, które dzięki charakterystycznej podeszwie, będą absolutnym hitem podczas festiwali pod gołym niebem i świetnie sprawdzą się podczas deszczowych wieczorów!

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Na festiwalu równie dobrze sprawdzi się monochromatyczny look. Bluzka VAN GRAAF/IPURI z lejącej satynowej tkaniny wykonanej z czystej wiskozy to lekki top dla Pań na ciepłe dni, który warto zestawić z prostymi czarnymi spodniami plażowymi VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER. Nadadzą stylizacji luźnego charakteru, a przy okazji sprawdzą się nie tylko na festiwal, ale i na plażę! Cały look proponujemy uzupełnić górą od bikini w zielonym kolorze.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Panom proponujemy postawić na błękit. Na festiwalowy wieczór odpowiednia będzie przewiewna koszula VAN GRAAF/BOSS ORANGE z ciekawym wzorem na całej powierzchni. Polecamy zestawić ją z błękitnymi spodenkami dresowymi VAN GRAAF/ CALVIN KLEIN JEANS, które dzięki odpowiedniemu materiałowi, zapewnią komfort nawet w ciepłe dni. Cały look warto uzupełnić czapką z czystej bawełny w stylu bucket hat. Tym samym idealny festiwalowy look gotowy!

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF