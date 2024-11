Szybki przewodnik Black Friday 2024: co kupić w ten piątek od FOREO, żeby zaoszczędzić.

Kosmetyki – bo pielęgnacja to podstawa (-40% na kosmetyki)

Z okazji Black Friday, FOREO oferuje wyjątkowe promocje na kosmetyki (-40%), które stanowią idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Wśród zniżek znajdziesz np. maseczki w płachcie i maseczki do urządzeń z serii UFO™. To idealny czas na uzupełnienie zapasów o produkty, które wprowadzą Twoją skórę w stan głębokiego nawilżenia i odżywienia. Maseczki do UFO™ to szybka i skuteczna metoda pielęgnacji, która w połączeniu z technologią LED i pulsacjami T-Sonic™ daje rewelacyjne efekty w zaledwie kilka minut. A jeśli wolisz bardziej klasyczny sposób nawilżenia, polecamy SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask. W składzie tej kremowo-żelowej formuły znajdziesz hity kosmetyczne: kwas hialuronowy, cynk PCA oraz pantenol, które nawilżają, łagodzą i odżywiają podczas snu, aby rano skóra była napięta i wypoczęta.

Twarz – zaawansowana pielęgnacja skóry (-35% na BEAR 2)

Dzięki urządzeniom FOREO, Twoja skóra twarzy zyska młodszy, bardziej promienny wygląd. Na promocji Black Friday 2024 znajdziesz same hity sprzedażowe, a my stawiamy na urządzenie BEAR™ 2 – teraz z rabatem -35%! BEAR 2 to urządzenie z mikroprądami, które skutecznie ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki i poprawia kontur twarzy. Dzięki systemowi Anti-Shock, BEAR™ 2 gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność w każdej chwili. To idealny wybór dla osób, które pragną zadbać o młodszy wygląd twarzy bez konieczności wizyt w salonie kosmetycznym.

Ciało – pulsująca pielęgnacja w domowym zaciszu (-40% na LUNA 4 body)

Ciało zasługuje na tak samo doskonałą pielęgnację jak twarz, dlatego podczas Black Friday polecamy przyjrzeć się odpowiednikowi kultowej szczoteczki sonicznej do twarzy LUNA - tym razem w wersji do ciała. LUNA™ 4 body to zaawansowane urządzenie, które oferuje głębokie oczyszczanie ciała za pomocą pulsacji T-Sonic™, którego możemy używć pod prysznicem, podczas kąpieli. Wspomaga usuwanie martwego naskórka i poprawia krążenie, pozostawiając skórę gładką i miękką. To must-have domowej pielęgnacji!

Zęby – zdrowy uśmiech każdego dnia (-50% na ISSA 3)

Aby Twój uśmiech był równie lśniący jak Twoja skóra, wybierz wyjątkowe urządzenia do pielęgnacji zębów od FOREO: ISSA™ 3. Ta wyjątkowa szczoteczka to higiena jamy ustnej na najwyższym poziomie, która skutecznie usuwa płytkę nazębną, dbając jednocześnie o wrażliwe dziąsła. Jej pulsacje T-Sonic™ sprawiają, że codzienne szczotkowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Dzięki promocji Black Friday, ISSA 3 jest dostępna w wyjątkowej cenie – idealna na prezent dla miłośników nowoczesnej pielęgnacji!

Super technologie – innowacja w pielęgnacji (prezent przy zakupie maski LED FAQ™ 202)

FOREO wprowadza do świata kosmetologii najnowsze technologie, które przenoszą pielęgnację na zupełnie nowy poziom: FAQ™ 202 – zaawansowana maska LED w specjalnej promocji Black Friday! FAQ™ 202 to maska LED, która oferuje aż siedem różnych kolorów terapii światłem, pomagając w walce z trądzikiem, przebarwieniami i oznakami starzenia. Dzięki niej osiągniesz profesjonalne efekty w zaciszu własnego domu. A teraz, z okazji Black Friday, w specjalnej promocji z dodatkowym prezentem!

Dlaczego FOREO to idealny wybór na prezent?

Produkty FOREO to synonim luksusu, technologii i efektywności. Każde z urządzeń to więcej niż tylko gadżet – to kompleksowa pielęgnacja, która zmienia sposób dbania o siebie. Z okazji Black Friday 2024, możesz zaoszczędzić, wybierając idealny prezent, który zachwyci każdego. To doskonała okazja, by obdarować bliskich czymś naprawdę wyjątkowym.

Urządzenia i kosmetyki FOREO z rabatem do -50% dostępne są na foreo.com

i Autor: materiał prasowy FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO