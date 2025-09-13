Ta kosmetyczna nowość to ratunek dla skóry ekstremalnie suchej i wrażliwej i z problemami z AZS

Dlaczego warto sięgnąć po Kurację Barierową?

Bariera hydrolipidowa skóry to naturalna tarcza chroniąca naskórek przed utratą wody, podrażnieniami i czynnikami zewnętrznymi. Gdy zostaje osłabiona – skóra dłoni staje się nadmiernie sucha, ściągnięta i podatna na mikrouszkodzenia. Kuracja Barierowa działa jak ratunkowy program pielęgnacyjny – łagodzi podrażnienia, redukuje uczucie swędzenia i ściągnięcia, przywraca równowagę wodno-lipidową i wspiera regenerację skóry.

Efekty widać i czuć już po pierwszej aplikacji - naskórek jest wygładzony, nawilżony i ukojony, a po dwóch tygodniach stosowania zauważysz:

redukcję uczucia dyskomfortu

złagodzenie zaczerwienienia skóry

zmniejszenie reaktywności skóry

zmniejszenie efektu przesuszenia i łuszczenia

zmniejszenie swędzenia

poprawę ogólnej kondycji naskórka.

Potwierdzają to badanie aplikacyjne i aparaturowe.

Skuteczność działania dermokosmetyków z Kuracji Barierowej to zasługa odpowiednio dobranych składników. W formułach znajdziemy m.in. koloidalną mączkę owsianą i olej owsiany, które pomagają ukoić podrażnienia i zachować równowagę hydrolipidową, ceramidy i lipidy, które wzmacniają barierę ochroną skóry i skutecznie wspierają jej odnowę czy laktoferynę, która wpływa na poprawę odporności skóry i złagodzenie nadwrażliwości..

Kurację Barierową tworzą 3 preparaty o synergicznym działaniu – tworzące kompleksowy program pielęgnacyjny dla ekstremalnie suchej, wrażliwej i nadreaktywnej skóry.

Silnie naprawczy krem-maska – intensywna regeneracja i odnowa

To preparat dla tych, którzy potrzebują maksymalnej dawki regeneracji. Działa jak kojący opatrunek, regenerując, wygładzając i zmiękczając skórę dłoni. Jego bogata, lipidowa formuła odżywia i regeneruje, odbudowuje i wzmacnia barierę hydrolipidową. Już po jednej aplikacji daje uczucie ukojenia, a regularne stosowanie znacząco poprawia kondycję naskórka, redukując objawy suchości, łuszczenia czy swędzenia. To produkt, który świetnie sprawdzi się także w pielęgnacji skóry z AZS. Najlepiej sprawdza się w wieczornej pielęgnacji, kiedy skóra ma czas na regenerację.

Delikatne kojące mleczne serum – ukojenie i balans

Jego lekka, a jednocześnie bogata w składniki aktywne hydrolipidowa formuła działa wielokierunkowo: łagodzi nadwrażliwość, wycisza podrażnienia i przywraca równowagę wodno-lipidową.

Serum aktywuje funkcje naprawcze naskórka, intensywnie odżywia i regeneruje. To doskonały wybór do codziennej pielęgnacji dłoni suchej, przesuszonej i reaktywnej. Dzięki szybkiemu wchłanianiu, świetnie sprawdza się także w ciągu dnia.

Delikatnie zmiękczający krem-kompres – szybka pomoc dla dłoni

Kiedy dłonie wołają o natychmiastową ulgę, najlepszym wyborem będzie Delikatnie zmiękczający krem-kompres. Jego lekka formuła szybko się wchłania, bez obciążania skóry - otula ją niczym kompres, błyskawicznie wygładzając i zmiękczając naskórek. Preparat świetnie się sprawdzi w codziennej pielęgnacji - pomagając w walce z objawami dotkliwej suchości, łuszczenia, swędzenia i podrażnienia. Już po pierwszej aplikacji skóra staje się bardziej miękka, wygładzona i ukojona.

Kuracja Barierowa – pomoc w walce z AZS

Nowa seria od SHEHAND to także wsparcie pielęgnacyjne dla skóry dotkniętej AZS. Bezpieczne formuły pozbawione barwników, substancji drażniących i kompozycji zapachowych sprawiają, że produkty nadają się nawet dla najbardziej wymagającego naskórka.

i Autor: SHEHAND/ Materiały prasowe

