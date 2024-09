Te wyjątkowe kosmetyki z aktywnym kolagenem skutecznie walczą z oznakami starzenia skóry dłoni!

Z upływem czasu skóra dłoni zaczyna się zmieniać. Pojawiają się typowe oznaki starzenia się skóry – utrata napięcia i jędrności, wiotkość skóry, pojawiają się zmarszczki i przebarwienia. To czas, gdy zwykły krem do rąk przestaje wystarczać i konieczna jest zmiana nawyków pielęgnacyjnych – to moment, gdy trzeba sięgnąć po kosmetyki, które pomogą skórze zachować młodzieńczy wygląd

Kuracja kolagenowa to zaawansowana linia kosmetyków do pielęgnacji skóry dłoni z oferty marki SHEHAND. Ich silnie skoncentrowane formuły spowolniają endo i egzogenne starzenie się skóry dłoni, pomagają w walce z istniejącymi oznakami starzenia oraz pobudzają procesy odnowy, aby przywrócić skórze dłoni jędrność, gładkość i miękkość. Skuteczność ich działania opiera się na sile zagęszczającego skórę aktywnego kolagenu biotechnologicznego, który przywraca jędrność i elastyczność naskórka oraz wspierających go składników aktywnych, takich jak:

mucyna ślimaka, która pobudza regenerację i odnowę, zwiększa produkcję kolagenu i zmniejszenia widoczności drobnych linii i zmarszczek,

kwasy OMEGA 3-6, które mają silne właściwości odżywcze, poprawiają napięcie i elastyczność skóry, chronią i wzmacniają warstwę lipidową,

witamina B12 , która koi, zmniejsza podrażnienia, wspiera procesy regeneracji, poprawia nawilżenie, jędrność i elastyczność naskórka.

algi koralowe – poprawiają poziom jędrności i elastyczności, wpierają regenerację.

W skład serii Kuracja kolagenowa wchodzą:

Aktywny kolagen w ujędrniających kroplach do dłoni

Intensywnie nawilża i uzupełnia niedobory naturalnego kolagenu oraz stymuluje komórki skóry do szybkiej regeneracji i odbudowy. Skutecznie redukuje drobne zmarszczki i przebarwienia.

Aktywny kolagen w kremie-serum do dłoni

Świetnie nawilża, odżywia i regeneruje naskórek, uzupełnia niedobory naturalnego kolagenu w skórze oraz stymuluje komórki do szybkiej regeneracji i odbudowy. Odczuwalnie wygładza i zmiękcza skórę dłoni.

Aktywny kolagen w masce anti-age do dłoni

Natychmiastowo i odczuwalnie odżywia, wygładza i zmiękcza skórę dłoni. Niezwykle bogata formuła maski poprawia „szczelność” naskórka zatrzymując wodę i podnosząc poziom nawilżenia oraz zwiększa funkcje ochronne skóry – chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo maska uzupełnia niedobory naturalnego kolagenu w komórkach skóry oraz stymuluje je do szybkiej regeneracji i odbudowy.

Efekty zauważymy już po 1 aplikacji.

Formuły nie zawierają sztucznych barwników, ani kompozycji zapachowych. Delikatny aromat kosmetyków to zasługa naturalnego olejku eterycznego Ylang-Ylang.

