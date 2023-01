Tajemnica skóry bez zmarszczek? Złoto, diamenty, a może błysk w oku?

Postanowienia noworoczne lepiej wdrażać z promocjami! Zobacz, co CCC przygotowało na wyprzedażach 2023

Nasza skóra codziennie staje przed wieloma wyzwaniami. Styl życia, stres i czynniki środowiskowe sprawiają, że na koniec dnia często wygląda na zmęczoną. Jej przeciwnikiem jest też czas. Wraz z jego upływem skóra traci jędrność, a zmarszczki pogłębiają się.

Codzienne rytuały pielęgnacyjne pomogą zachować młodość i zminimalizować szkody wywołane czynnikami środowiskowymi. A jeśli do pielęgnacji włączymy diamentowy pył i czyste złoto, możemy mieć pewność, że podarowaliśmy naszej skórze wszystko, co najlepsze. W końcu młodość jest jak drogocenny skarb.

Serum, krem do twarzy i preparat na okolice oczu to najważniejsze trio w rutynie anti-aging. To te kosmetyki powinny być wypełnione najwyższej jakości substancjami aktywnymi. Kosmetyki EISENBERG Paris zawierają skuteczne naturalne składniki, luksusowe surowce, takie jak proszek diamentowy lub czyste złoto, a także opatentowany kompleks Tri-Molecular®, który jest efektem 15 lat badań i stanowi niezwykle skuteczną broń w zapobieganiu i usuwaniu objawów starzenia się skóry.

SERUM JAK DIAMENT

Sérum Diamant

EISENBERG Paris

Serum Diamentowe SÉRUM DIAMANT EISENBERG Paris to kosmetyk, który w swoim składzie zawiera najprawdziwszy diamentowy pył. Jego właściwości doceni Twoja skóra - stymuluje mikrocyrkulację, ujednolica cerę i przywraca jej blask. Ponadto znajdziemy w nim specjalny kompleks: Stymulator Syntezy Protein Zespolenia Skóry Właściwej z Naskórkiem (S.P.J.D.E) wspomaga wygładzanie zmarszczek, dzięki czemu stają się one mniej widoczne oraz wyciąg z Gorysza wybrany ze względu na jego silne działanie odbudowujące. Formuła Trio-Moléculaire® obecna w serum, dzięki trzem aktywnym molekułom silnie regeneruje, odnawia i dodaje skórze energii. Po zastosowaniu serum skóra twarzy staje się rozświetlona, jędrna, dogłębnie nawilżona, a zmarszczki są wyraźnie wygładzone i zredukowane. Jednym słowem: odzyskuje witalność.

ZŁOTO W KREMIE

Énergie Or

EISENBERG Paris

Po serum pora na crème de la crème. Énergie Or EISENBERG Paris to prawdziwe złoto wśród kremów odmładzających. Jest dla skóry jak zastrzyk energii. Zawiera Peptydy Jedwabiu pokryte cienką warstwą Czystego Złota, które zmniejszają stres oksydacyjny komórek, a także stymulator metabolizmu komórkowego, który ujędrnia i tonizuje. Ponadto znajdziemy w składzie Oligo-mineralny Kompleks Magnez - Cynk - Mangan - Sód stymulujący pracę komórek i odżywiający naskórek. Jest doskonałą bazą pod makijaż. Połączenie składników aktywnych z wysoko stężoną witaminą E oraz wyjątkowo esencjonalnego natężenia Formuły Trio-Moléculaire® zachwyca zarówno esencjonalnością, teksturą jak i komfortem podczas jego aplikacji. To intensywna, wyjątkowo skuteczna pielęgnacja na dzień, która regeneruje i chroni skórę zmęczoną i pozbawioną witalności.

BŁYSK W OKU

Soin Sublimateur

EISENBERG Paris

Każdej kobiecie oczy zaświecą się na myśl o diamentach, czy złocie. Blask w oczach w języku urody jest synonimem młodości i witalności. Warto o tym pamiętać. Skóra wokół oczu często jako pierwsza zdradza oznaki upływającego czasu. Krem-żel na okolice oczu Soin Sublimateur EISENBERG Paris skutecznie koryguje i opóźnia proces starzenia delikatnej skóry wokół oczu. Nie tylko powstrzymuje oznaki upływającego czasu, ale również błyskawicznie wygładza i ujędrnia skórę. Dodatkową zaletą jest zawartość formuły Trio-Moléculaire®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Kompleks drenujący widocznie zmniejsza worki pod oczami, a wyciąg z drożdży skutecznie redukuje sińce. Lekka, kremowo-żelowa tekstura sprzyja odpowiedniej aplikacji. Kosmetyk ten to skuteczna pielęgnacja konturu oczu przy skórze zmęczonej, pozbawionej witalności lub przy sińcach i workach.

Kosmetyki marki EISENBERG Paris dostępne są w SEPHORA i na sephora.pl.

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG