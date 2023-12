i Autor: Shutterstock Sposób na zmechacony sweter

Na ratunek ulubionym ubranion

Tak uratujesz zmechacony sweter. Przetrzyj tym, a kulki znikną. Ubranie jak nowe! Sposób na zmechacony sweter

Na pewno, jeśli chodzi o Twój ulubiony sweter, to nie będziesz musiała go wyrzucać. Sweter wymaga odpowiedniej pielęgnacji, która sprawi, że przez lata będzie dobrze się prezentować. Jeśli zauważyłaś, że sweter się zmechacił i nie wiesz co z tym zrobić, to wystarczy, że sięgniesz po pończochę. Dzięki prostej sztuczce nie będziesz musiała go wyrzucać, a on będzie wyglądać jak nowy.