Taka promocja Rossmanna tylko w Wielki Tydzień. Legendarne perfumy taniej. Możesz oszczędzić setki złotych. Zapach włoskiego dolce vita zamknięty w flakonie

Wielkie promocje w Rossmannie. Legendarny zapach ponad 120 zł taniej

Szukasz wiosennych i świeżych perfum na Wielkanoc? Najnowsze promocje Rossmanna bogate są w przeceny na różnorakie zapachy. Na sklepowych półkach znajdziesz między innymi CALVIN KLEIN Eternity Moment w cenie 119,99 zł, GIORGIO ARMANI Si w cenie 319,99 zł oraz LANCÔME La Vie est Belle za 194,99 zł. Niektóre kompozycje przecenione będą nawet kilkaset złotych łącznie.

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz także legendarny zapach PRADA Paradoxe. Promocje dostępna jest tylko online, ale zdecydowanie warto mieć na nią oko. Tylko teraz w promocji Rossmanna ten legendarny zapach dla kobiet kupisz 460,99 zł podczas, gdy cena regularna wynosi 639,99 zł. PRADA Paradoxe to jeden z najbardziej kultowych i znanych zapachów na świecie. "Damska woda perfumowana Prada Paradoxe to zapach pełen kontrastów – jednocześnie świeży i zmysłowy, delikatny, ale wyrazisty. Otwiera się soczystą owocową eksplozją gruszki, tangeryny i bergamotki, które nadają mu energetyzującego charakteru. Serce kompozycji rozkwita białymi kwiatami – esencja neroli, jaśmin wielkolistny i kwiat pomarańczy wprowadzają kobiecą elegancję i świetlistą lekkość. Ciepła, otulająca baza łączy kremową wanilię bourbon z bursztynem, białym piżmem i balsamiczną benzoesową nutą, tworząc uwodzicielską, długotrwałą aurę".

Szukasz tańszej opcji? W promocji Rossmanna za 139,99 zł dostępny jest także zapach AZZARO Pour Elle. To typowo wiosenny zapach, który kojarzy się ze świeżością i kobiecością. AZZARO Pour Elle otula zmysły i poprawia humor. Na samym szczycie zapachu znajdziesz wyraziste nuty włoskiej cytryny. To energia, siła oraz wakacyjne wibracje.W sercu zapachu króluje subtelna róża. Wnosi romantyczny akord i miękkość. Baza zapachu to ponadczasowa klasyka w postaci drzewa sandałowego. Akord ten dodaje głębi i ciepła zapachowi i sprawia, że jest on uniwersalny i nigdy się nie znudzi.

