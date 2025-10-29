Takiej promocji w polskiej Sephorze dawno nie było! Do zakupów dostaniesz paczkę kosmetyków. Trzeba się spieszyć

Sephora to prawdziwa skarbnica kosmetycznych inspiracji – miejsce, w którym każdy miłośnik piękna znajdzie coś dla siebie. To nie tylko perfumeria, ale świat pełen zapachów, kolorów i nowości ze świata beauty. W jednym miejscu można odkrywać bestsellery kultowych marek, poznawać innowacyjne formuły pielęgnacyjne i eksperymentować z makijażem. Sephora od lat inspiruje do zabawy kosmetykami, zachęca do odkrywania własnego stylu i dbania o siebie w wyjątkowy sposób.
Jeśli jesteś entuzjastką kosmetyków, lubisz odkrywać nowe marki albo chcesz dorzucić coś wyjątkowego do swojej kosmetyczki – ta promocja w Sephora to naprawdę fajna opcja. Tajemniczy box przy zakupach za 699 zł to szansa na zdobycie czegoś ekstra, co może się okazać świetnym dodatkiem do Twoich zakupów.
Warunki promocji:
- Kod do użycia: MYSTERY
- Promocja obowiązuje wyłącznie online — sephora.pl i aplikacja Sephora.
- Nie dotyczy perfumerii stacjonarnych.
- Zakupy muszą być za min. 699 zł po rabacie.
- Oferta łączy się z promocją Halloween.
- Nie łączy się z innymi promocjami – w tym kuponami, rabatami, ofertami specjalnymi.
- Nie dotyczy zakupu kart upominkowych ani usług.
- Wyłączone marki znajdują się na liście: sephora.pl/wykluczenia
Dlaczego warto?
To świetna okazja, by przetestować bestsellery lub nowe marki — bez ryzyka trafienia na nietrafiony produkt. Jasno określone warunki – kod, minimalna kwota, wykluczenia – więc można zaplanować zakupy z głową. Tajemniczy box dodaje element niespodzianki i zabawy, co sprawi przyjemność każdemu fanowi kosmetyków.
- Upewnij się, że Twoje zakupy po rabatach osiągają 699 zł – warto sprawdzić koszyk przed kodem i po.
- Zwróć uwagę na listę marek objętych wykluczeniem – jeśli masz w koszyku produkty z tych marek, mogą zostać pominięte.
- Zrób zakupy online, ponieważ promocja nie dotyczy odbioru w sklepie.
Wielkie promocje w Sephorze
Tylko teraz skorzystaj z wielkiej promocji Sephory na kosmetyki do makijażu. Minus 25 proc. wszystko, czego dusza zapragnie.