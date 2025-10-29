Takiej promocji w polskiej Sephorze dawno nie było! Do zakupów dostaniesz paczkę kosmetyków. Trzeba się spieszyć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-29 13:30

Miłośniczki (i miłośnicy!) kosmetyków zwróćcie uwagę! Na sephora.pl oraz w aplikacji Sephora rusza wyjątkowa akcja, która rzadko się powtarza. Do 31 października 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów prezenty) przy zakupach za minimum 699 zł po rabacie otrzymujesz w prezencie tajemniczy box — czyli słynny „Mystery Box

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Sephora to prawdziwa skarbnica kosmetycznych inspiracji – miejsce, w którym każdy miłośnik piękna znajdzie coś dla siebie. To nie tylko perfumeria, ale świat pełen zapachów, kolorów i nowości ze świata beauty. W jednym miejscu można odkrywać bestsellery kultowych marek, poznawać innowacyjne formuły pielęgnacyjne i eksperymentować z makijażem. Sephora od lat inspiruje do zabawy kosmetykami, zachęca do odkrywania własnego stylu i dbania o siebie w wyjątkowy sposób.

Jeśli jesteś entuzjastką kosmetyków, lubisz odkrywać nowe marki albo chcesz dorzucić coś wyjątkowego do swojej kosmetyczki – ta promocja w Sephora to naprawdę fajna opcja. Tajemniczy box przy zakupach za 699 zł to szansa na zdobycie czegoś ekstra, co może się okazać świetnym dodatkiem do Twoich zakupów.

Warunki promocji:

  • Kod do użycia: MYSTERY
  • Promocja obowiązuje wyłącznie online — sephora.pl i aplikacja Sephora.
  • Nie dotyczy perfumerii stacjonarnych.
  • Zakupy muszą być za min. 699 zł po rabacie.
  • Oferta łączy się z promocją Halloween.
  • Nie łączy się z innymi promocjami – w tym kuponami, rabatami, ofertami specjalnymi.
  • Nie dotyczy zakupu kart upominkowych ani usług.
  • Wyłączone marki znajdują się na liście: sephora.pl/wykluczenia

Dlaczego warto?

To świetna okazja, by przetestować bestsellery lub nowe marki — bez ryzyka trafienia na nietrafiony produkt. Jasno określone warunki – kod, minimalna kwota, wykluczenia – więc można zaplanować zakupy z głową. Tajemniczy box dodaje element niespodzianki i zabawy, co sprawi przyjemność każdemu fanowi kosmetyków.

  • Upewnij się, że Twoje zakupy po rabatach osiągają 699 zł – warto sprawdzić koszyk przed kodem i po.
  • Zwróć uwagę na listę marek objętych wykluczeniem – jeśli masz w koszyku produkty z tych marek, mogą zostać pominięte.
  • Zrób zakupy online, ponieważ promocja nie dotyczy odbioru w sklepie.

Wielkie promocje w Sephorze

Tylko teraz skorzystaj z wielkiej promocji Sephory na kosmetyki do makijażu. Minus 25 proc. wszystko, czego dusza zapragnie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki