Takiej promocji w polskiej Sephorze dawno nie było! Do zakupów dostaniesz paczkę kosmetyków. Trzeba się spieszyć

Sephora to prawdziwa skarbnica kosmetycznych inspiracji – miejsce, w którym każdy miłośnik piękna znajdzie coś dla siebie. To nie tylko perfumeria, ale świat pełen zapachów, kolorów i nowości ze świata beauty. W jednym miejscu można odkrywać bestsellery kultowych marek, poznawać innowacyjne formuły pielęgnacyjne i eksperymentować z makijażem. Sephora od lat inspiruje do zabawy kosmetykami, zachęca do odkrywania własnego stylu i dbania o siebie w wyjątkowy sposób.

Jeśli jesteś entuzjastką kosmetyków, lubisz odkrywać nowe marki albo chcesz dorzucić coś wyjątkowego do swojej kosmetyczki – ta promocja w Sephora to naprawdę fajna opcja. Tajemniczy box przy zakupach za 699 zł to szansa na zdobycie czegoś ekstra, co może się okazać świetnym dodatkiem do Twoich zakupów.

Warunki promocji:

Kod do użycia: MYSTERY

Promocja obowiązuje wyłącznie online — sephora.pl i aplikacja Sephora.

Nie dotyczy perfumerii stacjonarnych.

Zakupy muszą być za min. 699 zł po rabacie.

Oferta łączy się z promocją Halloween.

Nie łączy się z innymi promocjami – w tym kuponami, rabatami, ofertami specjalnymi.

Nie dotyczy zakupu kart upominkowych ani usług.

Wyłączone marki znajdują się na liście: sephora.pl/wykluczenia

Dlaczego warto?

To świetna okazja, by przetestować bestsellery lub nowe marki — bez ryzyka trafienia na nietrafiony produkt. Jasno określone warunki – kod, minimalna kwota, wykluczenia – więc można zaplanować zakupy z głową. Tajemniczy box dodaje element niespodzianki i zabawy, co sprawi przyjemność każdemu fanowi kosmetyków.

Upewnij się, że Twoje zakupy po rabatach osiągają 699 zł – warto sprawdzić koszyk przed kodem i po.

Zwróć uwagę na listę marek objętych wykluczeniem – jeśli masz w koszyku produkty z tych marek, mogą zostać pominięte.

Zrób zakupy online, ponieważ promocja nie dotyczy odbioru w sklepie.

Wielkie promocje w Sephorze

Tylko teraz skorzystaj z wielkiej promocji Sephory na kosmetyki do makijażu. Minus 25 proc. wszystko, czego dusza zapragnie.