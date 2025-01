Te 5 składników sprawi, że na twojej głowie pojawią się baby hair!

Walentynkowa sama słodycz. Do kąpieli solo lub we dwoje

Wypadanie włosów to naturalny proces – cykl życia włosa trwa od 3 do 6 lat, jeżeli jednak po umyciu czy przeczesaniu znajdujesz na szczotce za każdym razem garść włosów – to może być sygnał, że dzieje się coś niepokojącego. Sprawdź, jakie składniki stymulują wysyp baby hair?

Baby hair – jak stymulować wzrost nowych włosów?

Zacznijmy od tego czym są „baby hair”. To włosy pojawiające się w miejsce wypadniętych – rozpoczynające nowy cykl wzrostu włosa. W okresie wzrostu są one delikatne i cienkie oraz mają tendencję do puszenia się, przez co ciężko je ujarzmić. To czas, aby wykazać się cierpliwością– z czasem włosy staną się grubsze i dłuższe. Pojawienie się „baby hair” to sygnał, że wszystko jest ok, ich brak – to sygnał do niepokoju. Na szczęście odpowiednio dobranymi zabiegami pielęgnacyjnymi i kosmetykami można stymulować wzrost nowych włosów i hamować nadmierne wypadanie istniejących już włosów.

Składniki, które wspierają porost włosów

Te 5 składników wesprze cię w walce o mocne i bardziej bujne włosy.

biotyna (witamina B7) – bierze udział w syntezie białek budujących, w tym keratyny – z tego względu jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i regeneracji włosów,

peptydy – stanowią element budulcowy białek, wykazują dobroczynny wpływ zarówno skórę głowy, cebulki włosa – wzmacniając je, jak i same łodygi – wygładzając je i zapobiegając ich łamliwości,

kofeina – poprawia mikrokrążenie skóry głowy, co wpływa na lepsze dotlenienie i poprawia dopływ substancji odżywczych do cebulek włosów, a to pozwala na szybszy wzrost włosów,

ekstrakt z pokrzywy – pozytywnie oddziałuje na regenerację skóry głowy i stymuluje porost nowych włosów,

ekstrakt z kasztanowca – wpływa na lepszy przepływ krwi do mieszków i cebulek włosowych, sprawiając, że są lepiej dotlenione i odżywione, a nowe włosy szybciej rosną.

Scalp&more energy Wzmacniający szampon z kofeiną Scalp&more, MIYA Cosmetics, (cena: ok. 30 zł/300ml)

Ten szampon stworzono z myślą o skórze głowy, która wymaga wzmocnienia i pobudzenia – jest idealny jeśli masz problem z wypadaniem włosów. Jego naturalna formuła zapewnia dokładne oczyszczenie skóry głowy z zanieczyszczeń, a jednocześnie silnie wzmacnia skalp i przeciwdziała wypadaniu włosów oraz stymuluje wzrost nowych. To zasługa zawartej w nim kofeiny, ale także kwasu migdałowego, który nawilża i zapobiega powstawaniu podrażnień, które mogą być przyczyną wypadania włosów. Dodatkowa zaleta – szampon jest bezpieczny dla włosów farbowanych, nie wypłukuje koloru.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Wzmacniający ozonowy BOOSTER w piance do skóry głowy, HairBoom O3ZON (cena: ok. 27 zł)

Do zadań tej wegańskiej pianki należy pielęgnacja skalpu, stymulacja wzrostu „baby hair” oraz wzmocnienie włosów osłabionych oraz wypadających. Jej formuła zawiera oliwę nasyconą ozonem, która wzmacnia i wygładza włosy oraz działa rewitalizująco, dotleniająco i odświeżająco na skórę głowy, biotynę, która regeneruje, wzmacnia i poprawia elastyczność włosów oraz tripeptyd CU, który działa przeciwzapalnie i regenerująco na skalp, a dodatkowo wzmacnia i przeciwdziała wypadaniu włosów oraz przyspiesza ich porost.

i Autor: materiały prasowe Hairboom

W przypadku nadmiernego wypadania włosów warto także zwrócić uwagę na minoksydyl - jeden z najczęściej stosowanych składników w preparatach przeciwko wypadaniu włosów

minoksydyl – poprawia ukrwienie oraz odżywienie mieszków włosowych, wydłuża fazę wzrostu włosów i opóźnia ich wejście w fazę telogenu oraz przyspiesza wzrost i zwiększa grubość nowych włosów.

Przyczyn wypadania włosów jest wiele – źle dobrana pielęgnacja, dieta uboga w składniki odżywcze – np. niedobory cynku, żelaza, a także stres, czy problemy hormonalne, dlatego jeśli pomimo zmiany pielęgnacji nie zauważasz poprawy – nie bagatelizuj tego problemu i skonsultuj się z lekarzem.