"Mocha mousse” - ubrania i dodatki w kolorze roku 2025 wg Instytutu Pantone

Walentynkowa sama słodycz. Do kąpieli solo lub we dwoje

Mocha Mousse to kolor, który doskonale wpisuje się w potrzeby współczesnych klientów. Jest elegancki, uniwersalny i ponadczasowy. Co warte podkreślenia - bardzo łatwo można go zestawić z innymi kolorami. W ofercie marki VAN GRAAF znajdują się zarówno ubrania formalne, jak i casualowe, co pozwala każdemu na wprowadzenie tego wyjątkowego odcienia do swojej garderoby.

Mocha Mousse dla niej

W kolekcji damskiej dostępnej w salonach VAN GRAAF klientki mogą wybierać spośród szerokiej gamy ubrań w kolorze Mocha Mousse, które perfekcyjnie komponują się z neutralnymi odcieniami np. beżu czy bieli. Bluzka z długim rękawem i rolowanym golfem VAN GRAAF/ ARMEDANGELS wykonana została z czystej bawełny i charakteryzuje się nietuzinkowym wzorem w skośną kratę w głębokim amarantowym kolorze. Wystarczy do niej dobrać monochromatyczny dół, aby uzyskać ciekawą stylizację. Dla Pań szukających czegoś bardziej stonowanego marka VAN GRAAF/ MORE & MORE proponuje bluzkę w drobny geometryczny wzór. Wykonana została z miękkiej, lejącej się wiskozy. Dodatkowo elegancji nadaje jej dekolt w kształcie litery V oraz mankiety na rękawach.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Wielbicielki casualowego stylu pokochają miękkie swetry oversize jak np. propozycję VAN GRAAF/ MARIE LUND. Ten dzianinowy sweter wykonano z czystej bawełny. Jest prosty i łatwy w łączeniu z innymi elementami garderoby oraz zapewnia przyjemne ciepło dzięki miękkiej stójce. Bardziej ekstrawagancki model to oversizowa bluza marki VAN GRAAF/ PEGADOR. Oprócz wygodnego kaptura i kieszeni typu kangurka z przodu, posiada też artystyczny kolorowy nadruk motyla na plecach.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Nie można zapomnieć o bieliźnie w kolorze Mocha Mousse. Marka Sloggi znana ze swoich wygodnych i bezszwowych produktów oferuje m.in. biustonosz VAN GRAAF/ SLOGGI bez fiszbin, na szerokich ramiączkach, które dodatkowo doskonale podtrzymują piersi. Elastyczna tkanina, dopasowany krój, wyjmowana wyściółka i delikatne usztywnienie gwarantują odpowiedni wygląd przy zachowaniu maksimum komfortu. Do biustonosza wystarczy dobrać majtki VAN GRAAF/ SLOGGI, które również wykonane są bez szwów i dokładnie dopasowują się do ciała, jednocześnie będąc niewidoczne pod ubraniem.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Mocha Mousse dla niego

W męskiej kolekcji również nie zabrakło ubrań w ciepłych, brązowych tonach. Marka VANGRAAF/ DRYKORN proponuje prosty sweter z wyrazistą prążkowaną strukturą, raglanowymi rękawami i stójką wokół szyi. Kluczowy jest jednak materiał wykonania, ponieważ dzianina z której został wykonany sweter, posiada w składzie dodatek alpaki, co gwarantuje noszącemu miękkość, komfort i ciepło. W swojej ofercie klasyczne męskie swetry posiada też marka VAN GRAAF/ NILS SUNDSTRÖM. Wykonane zostały z czystej bawełny organicznej i posiadają prążkowane mankiety oraz wycięcie V-neck. Model dostępny też w wersji z klasycznym okrągłym dekoltem VAN GRAAF/ NILS SUNDSTRÖM.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Rozważając zakup nowej koszuli, zamiast kolejnej białej czy błękitnej, których mężczyźni mają zawsze najwięcej, warto zastanowić się nad wyborem odcienia Mocha Mousse. Koszula VAN GRAAF/ DRYKORN to niecodzienna, ale równie elegancka propozycja, która charakteryzuje się wykonaniem z miękkiego sztruksu i wyglądem overshirtu. Uzupełnia ją kołnierzyk Kent, zapięciena guziki, oraz kieszeń na piersi. Natomiast brązowa koszula marki VAN GRAAF/ LINDBERGH dzięki ciasno tkanej tkaninie i dwóm rozciętym kieszeniom pozwala nosić ją wręcz jako modną koszulę wierzchnią.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Warto też wprowadzić Mocha Mousse do bardziej swobodnych stylizacji np. wybierając przejściową kurtkę VAN GRAAF/ BUGATTI w stylu bluzy, z pikowanym wzorem, która łączy sportowy casual z nutką elegancji. Ciepła kurtka wykonana z połączenia bawełny i włókien syntetycznych zapinana jest na zamek błyskawiczny, posiada też pojemne kieszenie i stójkę. W zimowe dni niezbędna może okazać się też ciepła czapka. Model VAN GRAAF/ COLORFUL STANDARD to klasyczna czapka typu beanie, wykonana z prążkowanej dzianiny z szerokim mankietem wykonana w 100% z wełny merino.