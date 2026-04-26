Te kosmetyki pomagają zadbać o młodą cerę – bez popełniania błędów

Skóra nastolatki potrzebuje czegoś innego niż cera dorosłej kobiety

Okres dojrzewania to czas dużych zmian hormonalnych, które wpływają także na wygląd skóry. Cera, która jeszcze niedawno była gładka i bezproblemowa, nagle zaczyna się błyszczeć, pojawiają się zaskórniki, krostki, przesuszenie albo podrażnienia. To efekt zmian hormonalnych, które pobudzają gruczoły łojowe do intensywniejszej pracy, ale nie tylko… Właśnie wtedy wiele nastolatek zaczyna interesować się pielęgnacją. Problemy pojawiają się wtedy, gdy pierwsze kosmetyki są przypadkowe: zbyt mocne, zbyt ciężkie albo przeznaczone dla zupełnie innej skóry.

Najczęstszy błąd? Kosmetyki „dla dorosłych” i za dużo kroków

Młoda skóra nie potrzebuje kremów przeciwzmarszczkowych, mocnych kuracji z kwasami, ciężkich formuł ani agresywnego oczyszczania. Źle dobrane kosmetyki mogą nasilać problemy, zamiast je rozwiązywać.

Równie częstym błędem jest przesada. Za dużo produktów, częste peelingi, wysuszające formuły, kilka aktywnych składników naraz — to prosta droga do podrażnienia i naruszenia bariery hydrolipidowej. A gdy skóra jest przesuszona i „rozregulowana”, może produkować jeszcze więcej sebum. Dlatego w pielęgnacji nastolatki najlepiej sprawdza się zasada: less is more.

Prosta pielęgnacja – tego potrzebuje cera nastolatki

Codzienna rutyna pielęgnacyjna nie musi być skomplikowana. Wystarczy kilka kroków:

oczyszczanie, które usuwa sebum, pot i zanieczyszczenia, bez uczucia ściągnięcia,

tonizowanie/odświeżenie skóry, które przywraca komfort po myciu,

nawilżanie, bo nawet tłusta i trądzikowa cera potrzebuje dawki nawilżenia,

ochrona przeciwsłoneczna – szczególnie istotna wiosną i latem.

cloud111: nowa marka pielęgnacyjna dla nastolatek

cloud111 to nowość na polskim rynku kosmetycznym - powstała z myślą o młodych dziewczynach, które szukają pielęgnacji dopasowanej do ich wieku, skóry i stylu życia.

Sama nazwa dobrze oddaje charakter brandu. „Cloud” kojarzy się z miękkością, lekkością i delikatnością, a liczba 111 symbolizuje nowy początek, dobrą energię i wiarę w siebie. To ważne, bo pierwsza pielęgnacja nie powinna być ani skomplikowana, ani stresująca.

Sześć kosmetyków na dobry początek pielęgnacji

Premierowa linia cloud111 obejmuje sześć produktów do codziennej pielęgnacji twarzy. To kosmetyki, które zapewniają: łagodne oczyszczanie, nawilżanie oraz dbają o równowagę skóry - wsparcie bariery hydrolipidowej i mikrobiomu. Dużą rolę odgrywają tu konsystencje, czasem wręcz zachęcające do zabawy - lekkie, żelowe czy puszyste jak piankowy mus.

W linii znalazły się:

Odświeżający żel do mycia twarzy (150 ml) Delikatny żel skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając naturalnej bariery skóry. Słodko-owocowy zapach zamienia mycie twarzy w przyjemny moment dnia.

Oczyszczająca pianka (150 ml) Ultra-puszysta, „chmurkowa” pianka, która łagodnie oczyszcza skórę z codziennych zanieczyszczeń, dbając o barierę ochronną skóry.

Oczyszczająca pasta MOCHI (150 g) Pasta do mycia twarzy o charakterystycznej, „ciągnącej się” konsystencji. Łączy efektywne oczyszczanie z zabawą, pozwalając na delikatny masaż skóry podczas mycia. To kosmetyk idealny dla młodych dziewczyn, które lubią nietypowe formuły.

Łagodzący tonik w mgiełce (80 ml) Delikatna mgiełka koi i odświeża skórę po oczyszczaniu. Zapewnia uczucie nawilżenia i komfortu, a owocowy aromat dodaje energii w ciągu dnia.

Nawilżający krem-żel (40 ml) Lekki jak galaretka krem, który sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i pełna blasku. Owocowe połączenie truskawki, arbuza i banana zamienia codzienną aplikację w pachnącą przygodę. Krem szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia ciężkości - jest idealny na dzień.

Odżywczo-regenerujący krem-pianka (40 ml) Puszysta, piankowa formuła otula skórę niczym miękka chmurka. Świetny dla skóry potrzebującej delikatnego wsparcia i nawilżenia.

i Autor: cloud111/ Materiały prasowe

i Autor: cloud111/ Materiały prasowe