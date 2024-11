Te kosmetyki sa hitem na TikToku. Teraz kupisz je taniej

Dziś social media w dużej mierze wyznaczają trendy, a znane tiktokerki i tiktoterzy testują kosmetyczne nowości (i nie tylko) na oczach milionów followersów. Niektóre z nich stają się w kilka chwil beauty hitem. Większość z nich znajdziesz w perfumeriach Douglas. Ta sieć nie tylko oferuje szeroki wybór najbardziej pożądanych kosmetyków, ale także aktywnie uczestniczy w kształtowaniu trendów, wprowadzając nowości i inspirując swoich klientów w świecie pielęgnacji, makijażu i urody. Przedstawiamy bestsellery i hity tik toka, które z okazji Black Friday możesz upolować w promocji nawet do -30%.

ESTÉE LAUDER REVITALIZING SUPREME+ NIGHT POWER BOUNCE CREME

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme kupisz w Douglas w supercenie 475 zł/50 ml

Ten krem to prawdziwa nocna rewolucja w pielęgnacji, który bazuje na mocy jednego z najpopularniejszych składników: kolagenu, którego naturalna produkcja w skórze wzrasta w nocy (podobnie jak podrażnienia, które go uszkadzają). W kremie wykorzystano innowacyjną technologię CollaNight-8™, która pomaga 10-krotnie zwiększyć produkcję naturalnego kolagenu w skórze. Kluczowe składniki CollaNight-8™ pomagają chronić naturalny kolagen skóry dzięki 3-czynnikowej ochronie kolagenu. Składniki łagodzące pomagają chronić przed uszkodzeniami związanymi z podrażnieniami. Antyoksydanty chronią przed szkodliwym wpływem środowiska. Night Collagen zawiera osiem potężnych składników: ekskluzywny ekstrakt z moringi, ekskluzywny ekstrakt z hibiskusa Morning Bloom, potrójną infuzję technologii wzmacniającej kolagen, skoncentrowany ekstrakt z alg, ekstrakt z Sigesbeckia i witaminę E.

CLINIQUE HIGH IMPACT HIGH IMPACT HIGH-FI™ FULL VOLUME

Clinique High Impact High Impact High-Fi™ Full Volume kupisz w Douglas w supercenie 118 zł/10 ml

Rzęsy o objętości nawet 230% większej? Testy na Tik Toku pokazują, jak pociągnięcie tuszu zmienia rzęsy. High Impact High-Fi™ wzmacnia rzęsy, natychmiast zwiększając ich objętość. Ma lekką żelową formułę pełną drobnych, wymiarowych włókien, które osadzają się na rzęsach przy każdym przeciągnięciu, zwiększając ich objętość do maksimum. Ultra-intensywne pigmenty zapewniają super nasycony kolor i efekt już po jednej aplikacji. Innowacyjna szczoteczka High-Def Wave Brush ma faliste włosie, które rozczesuje i pokrywa każdą rzęsę, a także precyzyjną końcówkę, która z łatwością chwyta i definiuje małe kąciki rzęs. Odżywcza mieszanka olejków kokosowego, arganowego i moringa sprawia, że rzęsy stają się mocniejsze, bardziej miękkie i wyglądają zdrowiej.

SENSAI TRANSLUCENT LOOSE POWDER

SENSAI Translucent Loose Powder kupisz w Douglas w supercenie 190 zł/20 g

Ten puder kochają wszystkie makijażystki, a efekty jakie daje pokazują topowe tiktokerki. Nakładając go na twarz można odnieść wrażenie, że aplikujemy sproszkowany, najlepszej jakości jedwab. Jest on zatem niezwykle lekki i łatwy w aplikacji. Delikatnie rozprasza światło dla efektu gładkiej, jedwabistej skóry. Zapewnia komfort i świeżość makijażu na dłużej. Utrwala makijaż i zapewnia efekt subtelnego zmatowienia. Delikatnie tuszuje zaczerwienienia i szary koloryt cery. Zawiera Jedwabny Puder Matujący, który zapewnia naturalne, delikatne rozświetlenie cery, rozprasza światło dzięki czemu zmniejszona zostaje widoczność niedoskonałości. W produkcie znajdują się Pigmenty Skin Aura wyrównujące tonację cery. Składają się one z zielonych i pomarańczowych pigmentów, które optycznie minimalizują szary odcień cery i zaczerwienienia. Puder ten jest transparentny i łatwo łączy się z każdym podkładem. Daje on jedwabisty, matujący efekt końcowy.

L´ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT ABSOLUT REPAIR MOLECULAR

Teraz L´Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair Molecular kupisz w Douglas w supercenie 115 zł/250 ml

Ta profesjonalna maska do spłukiwania, skoncentrowana z peptydami i 5 aminokwasami ma celu wypełnienie struktury molekularnej włosów. Głęboko wnika we włókna włosów, aby wypełnić je na poziomie molekularnym. Włosy natychmiast ulegają widocznej przemianie: zyskują połysk, wygładzenie i niesamowitą mięsistość.

ARMANI MY WAY

Armani My Way kupisz w Douglas w supercenie 399 zł/50 ml

Trend testowania i opowiadania w social mediach o zapachach jest jednym z najmocniejszych w ostatnim czasie. Dużo mówi się też o MY WAY. Ta kompozycja jest niczym wyjątkowa deklaracja wobec samej siebie i świata. Jest jak obietnica niezwykłej historii, którą tworzą ludzie i chwile przeżywane w trakcie naszego życia. Zapach ilustruje bowiem, jak nasze życiowe podróże – geograficzne lub emocjonalne – kształtują nasz charakter. MY WAY to promienna, nowoczesna i kobieca kompozycja zapachowa na bazie białych kwiatów. Nuty głowy to świetliste połączenie bergamotki z Kalabrii we Włoszech oraz kwiatów pomarańczy z Egiptu. Serce wypełniają bogate nuty indyjskiej tuberozy i jaśminu. W nutach głowy znajdziemy ciepło i głębie luksusowej wanilii burbońskiej z Madagaskaru. Zapach - talizman, który jest idealnym towarzyszem w każdej podróży. Pozwoli przywołać wspomnienia wyjątkowych spotkań i doświadczeń.

YVES SAINT LAURENT MYSLF

Teraz Yves Saint Laurent MYSLF kupisz w Douglas w supercenie 399 zł/60 ml

Autentyczny, świadomy siebie i bezkompromisowy – taki jest współczesny mężczyzna utożsamiany z kompozycją MYSLF. MYSLF to woda perfumowana dla mężczyzn od marki YSL, która odzwierciedla nowe spojrzenie na koncept męskości. Autentyczny, dumny i łamiący stereotypy zapach jest połączeniem nut drzewnych z unikatowymi dla męskich zapachów nutami kwiatowymi. Minimalistyczny, ale zarazem pełen niuansów czarny flakon stworzony z myślą o środowisku. Zapach MYSLF pomaga mężczyznom cieszyć się życiem autentycznie, dumnie, odważnie i nieskrępowanie. Szklany flakon wielokrotnego użytku wykonany jest w 15% z materiałów pochodzących z recyklingu. W kompozycji wyróżniają się świeże akordy, nuty kwiatu pomarańczy oraz nuty drzewa bursztynowego. MYSLF to nie tylko zapach. To symbol samoświadomości i samoakceptacji, który wychodzi poza stereotypy. MYSLF to woda perfumowana dla mężczyzn, którzy cenią sobie swoją autentyczność, odwagę i wolność bycia sobą.