Te nowości od MIYA Cosmetics warto przetestować na własnej skórze!

Lekki SPF, który nie bieli i nie roluje się, i świetne się sprawdza pod makijaż

Wiosną i latem krem z wysoką ochroną przeciwsłoneczną to już nie wybór, a konieczność. mySPFlight Ultralekki wygładzający krem SPF50 łączy bardzo wysoką ochronę z codzienną pielęgnacją skóry – wygładza, pomaga utrzymać uczucie komfortu oraz dba o jej zdrowy wygląd. Jest idealny dla każdego typu skóry, także tej wymagającej wygładzenia i komfortu, a dodatkowo szybko się wchłania, nie bieli i nie roluje się. W składzie znajdziemy wegański PDRN z ryżu, bakuchiol i niacynamid, które wspierają naturalne procesy odnowy skóry i pomagają utrzymać jej gładkość, a także ekstrakt z zielonej herbaty, który wspiera ukojenie skóry i pomaga zachować promienny wygląd.

Efekt skóry „muśniętej słońcem” bez wakacji? Ten lotion daje złocisty glow

To kosmetyk dla tych, którzy lubią rozświetloną skórę z efektem złocistego glow. peachPERFECT Rozświetlający lotion z beta-karotenem został stworzony z myślą o cerze zmęczonej, poszarzałej i pozbawionej blasku. Jego lekka formuła łączy pielęgnację z subtelnym rozświetleniem, dzięki czemu skóra wygląda na wypoczętą i promienną - nawet bez makijażu. W jego składzie znalazły się beta-karoten z oleju z marchwi, olej z brzoskwini, olej z marchwi, sok z brzoskwini oraz woda z liści zielonej herbaty. Taka kompozycja wspiera nawilżenie, wygładzenie i miękkość skóry, a jednocześnie pomaga uzyskać złocisty koloryt cery.

Ta maseczka stawia na mocne nawilżenie i blask z efektem „glass skin”

myRICEglue Maseczka do twarzy z efektem glow booster to kosmetyk dla osób, które szukają intensywnego nawilżenia, wygładzenia i widocznego rozświetlenia cery. Maseczka ma lekko klejącą formułę, która otula skórę i pomaga uzyskać efekt gładkiej, miękkiej i pełnej blasku cery. Podczas aplikacji daje delikatne uczucie ciepła, co dodatkowo wzmacnia wrażenie pielęgnacyjnego rytuału. Co ważne, produkt może być wegańską alternatywą dla masek typu snail mucin. Jej skuteczność to zasługa zawartych w niej ceramidów, inozytolu, trehalozy, kwasu hialuronowego, a także ekstraktu z owocu banana, soku z aloesu i fermentu ryżowego. To połączenie

składników wspiera regenerację, chroni przed utratą wilgoci, wzmacnia barierę ochronną skóry, wygładza i poprawia jej elastyczność Maska sprawdzi się dla każdego typu cery, szczególnie gdy potrzebujesz intensywnego nawodnienia i promiennego wyglądu.