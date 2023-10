i Autor: Materiały prasowe Valentino

Te perfumy przeniosą Cię na romantyczny wieczór w Rzymie. Uwodzicielski zapach, od którego się nie uwolnisz

W Rzymie zapada noc. Nareszcie nadszedł czas długo wyczekiwanej premiery zupełnie nowego duetu zapachów Valentino. Adut Akech i Anwar Hadid ramię w ramię wchodzą na sekretne przyjęcie w wiecznym mieście Rzym. Elektryzujący duet inspiruje ekstrawagancką społeczność do podążania ścieżką intensywnego życia. Poznajcie Born in Roma Intense Donna dla niej i Born in Roma Intense Uomo dla niego. Oto perfumy dla każdej osoby, która chce wyrazić siebie i zrobić wrażenie.