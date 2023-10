Pielęgnacja w stylu power dressing. Czym jest i jakie produkty będą Ci potrzebne?

POWER DRESSING – ŚWIEŻE SPOJRZENIE

Oczy jako pierwsze zdradzają upływ czasu, ale też wiele mówią o naszym samopoczuciu. Nieprzespana noc, zmartwienie, stres? Od razu można z nich to wyczytać! A jak wiadomo - w biznesowych negocjacjach nie ma miejsca na słabości. Dlatego dobry krem na okolice oczu będzie dobrym asystentem w Twojej kosmetyczce. Na stanowisko aplikuje: Repair Eye Cream Intense od Bobbi Brown. Ten bogaty, skoncentrowany krem wyraźnie odżywia skórę pod oczami, dzięki czemu wyglądasz na wypoczętą. Formuła z peptydami, naturalnymi olejkami roślinnymi i środkami nawilżającymi działa na drobne zmarszczki, cienie, obrzęki i suchość.

Teraz Repair Eye Cream Intense od Bobbi Brown w Douglas znajdziesz w supercenie 400,97 zł/15 ml (najniższa cena przed promocją: 465 zł/15 ml)

Autor: Materiały prasowe Douglas

MAKIJAŻ W STYLU POWER DRESSING

Jest dyskretny, a jednocześnie perfekcyjny. W power dressingu nie ma miejsca na niedociągnięcia. Dlatego dobry podkład to podstawa. Even Better Makeup SPF 15 od Clinique błyskawicznie poprawia wygląd skóry, jej nierówny koloryt oraz aktywnie ogranicza przebarwienia i ciemne plamy. Jak działa? Kremowa formuła z pigmentami zapewnia skórze autentyczny odcień oraz nieskazitelne, supernaturalne i rozświetlone wykończenie. Nie pozostawia smug i nie osadza się w zagłębieniach. Jest odporna na wodę, pot i wilgoć. W składzie podkładu znajdziemy witaminę C i przeciwutleniacze, które pomagają ograniczać ciemne plamy, plamy starcze i blizny potrądzikowe. Zaś szerokie spektrum SPF 15 chroni skórę przed przyszłymi przebarwieniami.

Teraz podkład Even Better Makeup SPF 15 Clinique znajdziesz w Douglas w supercenie 136,50 zł/30 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 189 zł/30 ml)

Autor: Materiały prasowe Douglas

P OWER DRESSING W MĘSKIM WYDANIU

Czy mężczyźni potrzebują supermocy? Tak! Choć power dressing miał budować wizerunek kobiet, to mężczyźni też często liczą na wsparcie w kwestii budowania swojej pozycji. Pomimo iż atrakcyjny wygląd pozostaje również wizytówką w męskim świecie twardych negocjacji, wielu mężczyzn choć twardo stąpa po ziemi, w kwestii pielęgnacji czuje się zagubionych. Dlatego basicowe produkty to dobry kierunek. Basics Line After Shave Emulsion Biotherm to kojący i odżywczy bezalkoholowy balsam po goleniu do suchej skóry, który skutecznie chroni skórę podrażnioną goleniem. Nawilżające składniki aktywne koją zestresowaną skórę i tworzą ochronny film dla lepszego samopoczucia i elastyczności.

Teraz Basics Line After Shave Emulsion Biotherm znajdziesz w Douglas w supercenie 140 zł/75 ml (najniższa cena 30 dni przed promocją: 175 zł/75 ml)

Autor: Materiały prasowe Douglas