Te zegarki to wielki efekt "WOW". Wyjątkowa kolekcja Guess Watches

Zegarki z nowej kolekcji wyróżniają się precyzyjnymi, artystycznymi detalami nawiązującymi do postaci Santa Muerte, która w meksykańskiej tradycji symbolizuje śmierć jako część cyklu życia. Modele GW0754L1 i GW0784G1 to połączenie złotych akcentów, żywych kolorów i wyjątkowych wzorów, zaczerpniętych ze sztuki Día de los Muertos. Dodatkowo charakteryzują się doskonałą funkcjonalnością – solidne mechanizmy kwarcowe, wytrzymałe materiały oraz precyzyjne wykończenie sprawiają, że są one nie tylko ozdobą, ale i niezawodnym towarzyszem na co dzień.

Detale kolekcji:

Zegarek damski GW0754L1: Model zachwyca kontrastem kolorowych kwiatów i złotych elementów. Czaszka na środku tarczy nadaje zegarkowi odważnego i artystycznego wyrazu, a bogata ornamentyka dodaje stylowej elegancji.

Zegarek męski GW0784G1: Męska wersja modelu z kolekcji Santa Muerte jest równie imponująca. Oprócz unikalnej tarczy, zdobionej motywem czaszki i kwiatów, zegarek wyposażony jest w dodatkowe subtarcze, wskazujące dzień tygodnia, datę oraz 24-godzinną skalę. Ciemna kolorystyka paska kontrastująca ze złotymi akcentami, podkreślając jego wyjątkowy charakter.

Każdy zegarek jest niepowtarzalnym dziełem sztuki, które podkreśli wyjątkowość jego właściciela. Kolekcja Santa Muerte dostępna jest w wybranych butikach GUESS oraz na www.timetrend.pl.

i Autor: materiał prasowy GUESS Watches

