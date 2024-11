Dodaj swojej skórze opalenizny. Tym kosmetykiem możesz wyszczuplić twarz! Niezastąpiony w kosmetyczce

Puder brązujący to najprostszy i najszybszy sposób, by dodać skórze odrobinę koloru i delikatnej opalenizny. Od kilku sezonów wizażyści promują także konturowanie, to metoda polegająca na optycznym podkreśleniu pewnych elementów twarzy, a innych ukryciu. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Klasyczny pudrowy bronzer pomoże również ocieplić skórę i sprawi, że będzie ona wyglądała niczym muśnięta letnim słońcem.

Giorgio Armani Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzer

Nowy puder brązujący został stworzony w trzech limitowanych odcieniach, które pozwolą każdemu dobrać ten najlepszy. Każdy z nich zaprasza do nadania skórze efektów jak po kąpieli w letnim słońcu przez cały rok. Użyty w makijażu przywołuje piękno regionu Morza Śródziemnego, które nieustannie inspiruje Giorgio Armaniego swoim jasnym światłem, błękitną wodą i naturalnym krajobrazem. Jest to podkreślone nie tylko w samej formule, ale również w oprawie kosmetyku. Inspirowany śródziemnomorskim latem, bronzer ma wzór przypominający palmę, a opakowanie zdobi nadruk cieni na piasku.

CHARLOTTE TILBURY FILMSTAR BRONZE & GLOW - paleta do konturowania twarzy

Co sprawia, że paleta do konturowania Charlotte Tilbury Filmstar Bronze&Glow to produkt wyjątkowy:

Świetlista cera to idealna baza dla każdego makijażu, więc piękne rozświetlenie jest niezbędne!

Bronzer to mieszanka perły i pigmentu, która pomaga wymodelować twarz i uzyskać efekt muśniętej słońcem skóry.

Rozświetlacz ma złotą tonację, dzięki czemu jest uniwersalny i pięknie podkreśli każdy odcień skóry, a technologia Light Flex wychwytuje i odbija światło dokładnie tam, gdzie potrzebujesz.

Intensywne pigmenty w połączeniu z elastomerowymi perłami wygładzają skórę i doskonale się blendują, zapewniając równomierne krycie.

Laguna Bronzing Powder - Puder brązujący

Ten niezawierający talku puder brązujący zapewnia efekt muśniętej słońcem skóry, który utrzymuje się przez cały dzień. Drobne pudry bez talku zapewniają łatwy do zmieszania kolor, a przezroczyste mikrosfery wygładzają teksturę skóry. Jedwabiste pigmenty ocieplają cerę, zapewniając długotrwały efekt bez uczucia dyskomfortu.

Yves Saint Laurent All Hours Bronzer

Chcesz, aby Twoja twarz wyglądała na opaloną nawet w dni, gdy nie spędzasz czasu na świeżym powietrzu lub gdy słońce wciąż chowa się za chmurami? Bronzer Yves Saint Laurent All Hours Bronzer pomoże Ci w kilka chwil uzyskać efekt opalenizny i skóry muśniętej słońcem w zaciszu własnego domu. Zadba o subtelne koloryzowanie skóry, dzięki czemu z łatwością uzyskasz efekt naturalnej opalenizny. Co więcej, ten bronzer pozwoli Ci podkreślić kontury i skorygować kształt twarzy. Bądź opaloną boginią, kiedy tylko masz na to ochotę.