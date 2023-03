Tej wiosny ujędrnij i wygładź swoją buzię!

Rusza Program Atopowe Wsparcie od Avène. Do wygrania 3-tygodniowy pobyt dziecka z rodzicem w Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Biologiczny proces starzenia się skóry jest naturalny i nieunikniony, a rozpoczyna się już od około 25. roku życia. Jest to związane ze zmniejszającymi się zdolnościami regeneracyjnymi tkanek, a także obniżonym poziomem produkcji kolagenu i elastyny, które są odpowiedzialne za elastyczność oraz jędrność naskórka. To właśnie one tworzą w skórze sieci włókien, które wraz z upływem kolejnych lat stają się coraz słabsze. Z tego powodu zmienia się owal twarzy, a także pojawiają się zmarszczki mimiczne. Intensywna praca mięśni twarzy również sprzyja ich powstawaniu. Dlatego, warto jak najwcześniej zacząć pielęgnować swoją skórę przy użyciu sprawdzonych kosmetyków jak np. Aktywne Serum do Twarzy od marki Nachemii. Jego charakterystyczną cechą jest lekka konsystencja. Nie dość, że szybko się wchłania, to również nie pozostawia tłustej warstwy na skórze oraz nie przyczynia się do zatykania porów. Istotną kwestią jest dostosowanie produktu do typu skóry lub rodzaju problemu, z jakim ona się zmaga. - Przy wyborze odpowiedniego dla siebie serum, warto zwrócić uwagę na skład produktu oraz jego wpływ na naszą skórę. Odpowiedni dobór kosmetyku pozwoli uzyskać szybkie i skuteczne efekty. Przykładem jest EPS SEAFILL, czyli substancja przeciwzmarszczkowa o szybkim działaniu, która napina skórę, korygując kurze łapki i wyrównując nierówności. Z kolei Superox-C, czyli ekstrakt z australijskiej śliwki kakadu, będący źródłem witaminy C oraz polifenoli, dostarcza przeciwutleniaczy, niezbędnych w walce ze starzeniem się skóry. Te składniki można znaleźć w Aktywnym Serum do Twarzy - tłumaczy Sylwia Garbaciok, założycielka i właścicielka marki Nachemii.

Zobacz także: Łąka kwietna, która kwitnie cały sezon. Nasiona i wieloletnie kwiaty sprawią, że stworzysz miejsce jak z wakacji u babci

Sezon wiosenny to czas, kiedy nasza skóra potrzebuje solidnej regeneracji po zimie. Jeśli chcemy, aby pięknie się prezentowała w tym okresie, a zależy nam na czasie, warto sięgnąć po odpowiednie rozwiązanie. - Stosowanie Aktywnego Serum do twarzy umożliwia uzyskanie szybkiego efektu wygładzenia oraz odmłodzenia. Podniesienie górnej powieki oraz poprawienie owalu twarzy, to kolejne zalety jego działania. Natomiast, żeby preparat mógł wchłonąć w głębsze warstwy skóry oraz uaktywnić swoje działanie w pełni, należy pamiętać o nałożeniu po nim kremu, co zapobiegnie szybkiemu ulotnieniu się składników aktywnych - dodaje Sylwia Garbaciok.

Serum do twarzy ma bogatszy skład niż tradycyjny krem, dzięki czemu zapewnia znaczną poprawę stanu skóry w krótkim czasie. Trzeba jednak pamiętać o dostosowaniu się do zaleceń producenta i stosowaniu preparatu o wskazanych porach dnia oraz w zalecanej przez niego ilości.

i Autor: Materiały prasowe NaChemii