Łąka kwietna, która kwitnie cały sezon. Nasiona i wieloletnie kwiaty sprawią, że stworzysz miejsce, jak z wakacji u babci

Łąka kwietna może być jednoroczna lub wieloletnia. Wszystko zależy do tego jakich nasion użyjemy i jaką przestrzeń chcemy stworzyć. W sklepach ogrodniczych dostępnych jest mnóstwo gotowych mieszanek traw i kwiatów. Najpopularniejsze są nasiona różnych gatunków kostrzewy połączonych z koniczyną, chabrem i makiem polnym. Jednak jeśli chcemy cieszyć się zapachem i urodą kwiatów przez cały sezon, warto wybrać także inne rośliny.

Łąka kwietna. Jakie kwiaty i trawy wybrać? Szybko rosnące rośliny, które zachwycają

Jeśli chcemy cieszyć się urodą łąki kwietnej przez cały sezon, warto wybrać różnorodne gatunki roślin. Oprócz standardowych mieszanek traw, maków i chabrów możemy sięgnąć także po nasiona roślin szybko rosnących. Jednoroczne kwiaty, które urozmaicą przestrzeń i pięknie wyglądają to: czarnuszka, driakiew, rezeda wonna, wyka, facelia, nagietek, maczek kalifornijski i klarkia. Te nasiona szybko wykiełkują, a kwiaty będą cieszyć nasze oczy już w pierwszym, letnim sezonie. Jeśli chcemy, by zakwitły także w kolejnym roku, rośliny ścinamy dopiero po wydaniu nasion. W ten sposób same rozsieją się po łące i urosną w następnym sezonie.

Łąka kwietna wieloletnia. Jakie rośliny?

Łąka kwietna będzie zakwitała każdego roku jeśli odpowiednio zadbamy o rośliny (ścinać, dopiero po wydaniu nasion), ale także jeśli wzbogacimy ją bylinami. Dobrze sprawdza się: łubin trwały, dziewanna, ostróżka ogrodowa, nachyłek i budziszek. Rośliny zakwitną dopiero w kolejnym sezonie i będą odrastać co rok, nawet bez nasion. Duża różnorodność kwiatów pozwoli cieszyć się kolorami i zapachem przez cały sezon.

Gdzie posiać łąkę kwietną? Stanowisko

Zaletą łąki kwietnej jest to, że świetnie rośnie niemal na każdym podłożu. Im uboższa gleba tym lepiej. Ziemia bogata w składniki organiczne sprzyja rozwojowi bardziej ekspansywnych gatunków roślin. Najlepsze będzie słoneczne stanowisko. Teren pod łąkę kwietną trzeba dobrze przygotować. Dokładnie usunąć roślinność, która rosła na nim wcześniej.

Kiedy siać łąkę kwietną?

Nasiona większości gatunków kwiatów i traw można wysiewać wczesną wiosną lub późną jesienią (kiedy pierwsze przymrozki nie pozwolą jeszcze wyrosnąć roślinom przed zimą). W zależności od pogody, najlepszy jest koniec marca i początek kwietnia. Lipiec i sierpień ze względu na wysokie temperatury i znikome opady deszczu nie będą odpowiednie. Nasiona nie wykiełkują.

Jak posiać łąkę kwietną? Tyle nasion potrzeba na metr kwadratowy

Jeśli chcemy, by łąka kwietna była gęsta potrzebujemy około 1,5 g nasion kwiatów oraz 2 g nasion traw na metr kwadratowy. Jeśli siejemy same kwiaty potrzebujemy 5 g nasion. Po wysiewie nasiona trzeba jedynie ugnieść, nie trzeba ich przykrywać ziemią. Warto pamiętać, że ze względu na temperaturę, wymagania glebowe a także długość okresu spoczynku, wzrost poszczególnych gatunków roślin może być nierówny. Najbardziej okazała łąka kwiatowa jest zazwyczaj w trzecim roku po wysiewie.

Łąka kwiatowa. Jak dbać?

Łąka kwiatowa jest mało wymagająca i absorbująca ogrodnika. Jedyny zabieg pielęgnacyjny to koszenie. Najczęściej przeprowadza się je wczesnym latem i jesienią, gdy rośliny zdążą już przekwitnąć oraz zawiązać i wysiać nasiona. Co ważne, skoszone rośliny zostawiamy na łące na około 2 tygodnie, dopiero później zbieramy pokos. Co kilka lat warto także uzupełnić łąkę o rośliny, które z czasem odrastają mniej licznie.

