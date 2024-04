Temperament. The nature of emotions. Kampania Rhenium Exclusive Leathers, wiosna 2024

Dodaję kilka kropli do tuszu do rzęs. Prosty sposób przedłużający trwałość maskary

Jakie są kobiety, dla których Rhenium Exclusive Leathers projektuje swoje modele? Zaczynając od samej idei marki, cenią ponadczasowość i minimalizm, ale jednocześnie nie boją się wyróżnić z tłumu. Twardo stąpające po ziemi, świadome, odważne i pewne siebie. Z drugiej jednak strony kobieca natura nawiązuje do spokoju, empatii i elegancji. To właśnie te cechy stanowiły inspirację do stworzenia najnowszej kampanii Rhenium Exclusive. Temperament. The nature of emotions to opowieść o naturze emocji i kobiecych temperamentach. Bohaterami drugiego planu w kadrach uchwyconych przez fotografkę Martę Machej stały się natomiast konie. I nie bez powodu. Wspomniane zwierzęta kojarzą się bowiem z siłą, odwagą i pewnością siebie, a jednocześnie spokojem i empatią.

– Nasza najnowsza kampania to hołd dla wszystkich kobiet. Nie tylko tych, które utożsamiają się z naszą marką. To kadry, których celem było ukazanie różnorodności naszych temperamentów i natury emocji. Dostrzegamy w nich subtelność i spokój, a jednocześnie pewność siebie i odwagę – mówi Renata Przybylska, właścicielka Rhenium Exclusive Leathers.

W najnowszej, wiosennej kolekcji Rhenium znajdziemy m.in. skórzane ramoneski o militarnym kroju z ozdobnymi zamkami w kolorze srebra, czyli absolutny must-have, który powinien znaleźć się w garderobie każdej z pań. Nieco bardziej eleganckim wyborem okaże się natomiast beżowa kurtka Como z regulowanym paskiem w talii. Nowością jest kamizelka Amsterdam z pagonami na ramionach czy sukienka Brooklyn z kołnierzem i długimi rękawami oraz długim zamkiem na dekolcie. Na szczególną uwagę zasługują także poszerzane spodnie – Soho, w wersji za kolano, a także Cannes, które rozkochają w sobie zwolenniczki eleganckich stylizacji. Z kolei dla preferujących niezobowiązujący styl odpowiednia będzie York – bluza z dużym kapturem i ściągaczami w kolorze głębokiej czerni.

- Nie zaskoczę, mówiąc, że niezmiennie stawiamy na najwyższą jakość. Wszystkie modele z najnowszej kolekcji projektujemy ze starannie wyselekcjonowanej skóry naturalnej. W zgodzie z obowiązującymi trendami, jednak zachowując ponadczasowy i minimalistyczny sznyt. Również w tym sezonie stawiamy na głęboką czerń, beże, szarości oraz brązy. Taką paletę barw można z powodzeniem łączyć z wieloma stylizacjami, a także wyrazistymi dodatkami. Większość modeli świetnie sprawdzi się zarówno w eleganckim, jak i codziennym wydaniu – dodaje Renata Przybylska.

i Autor: Materiały prasowe Rhenium Exclusive Leathers

