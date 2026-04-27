Ten kontrowersyjny trend sprzed lat znów jest hitem. Marta Żmuda-Trzebiatowska już go nosi

Marta Żmuda-Trzebiatowska świetnie czuje najnowsze modowe nowinki, a przy tym potrafi nadać im indywidualny charakter. Nie kopiuje ślepo trendów z wybiegów, ale wybiera to, co podkreśla jej urodę i pasuje do jej osobowości. Swoje wyczucie mody po raz kolejny zaprezentowała podczas festiwalu Mastercard Off Camera. Zdecydowała się na nietypowe rozwiązanie, które do niedawna budziło mieszane uczucia – założyła spódnicę na spodnie. Ten element ubioru, nawiązujący do mody lat dwutysięcznych, powoli wraca do łask i coraz częściej gości w stylizacjach znanych osób.

Trend znany jako "dress over pants" (sukienka na spodnie) to dobrze znany element mody osobom pamiętającym lata 2000. Wówczas takie połączenia nosiły największe gwiazdy popkultury, na czele z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Choć przez długi czas ten styl kojarzył się z modowym kiczem przeszłości, dziś znowu pojawia się w trendach. Dowodem na to jest stylizacja Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Aktorka stworzyła harmonijny zestaw, udowadniając, że oryginalne połączenia mogą prezentować się nowocześnie. W jej rockowym looku znalazły się spodnie połączone z warstwową, asymetryczną spódnicą w kratkę vichy. Do tego dobrała jasny top, czarną ramoneskę oraz baleriny zdobione ćwiekami, które nadały całości charakteru.

Stylizacja gwiazdy z festiwalu idealnie odzwierciedla obecne modowe kierunki, polegające na eksperymentowaniu z formą i łamaniu utartych zasad. Tymi wyborami Marta Żmuda-Trzebiatowska udowadnia, że jest jedną z najlepiej rozeznanych w trendach gwiazd polskiego show-biznesu.

