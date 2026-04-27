Ten kontrowersyjny trend sprzed lat znów jest hitem. Marta Żmuda-Trzebiatowska już go nosi

KLJU
2026-04-27 12:26

Marta Żmuda-Trzebiatowska od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Umiejętnie łączy bieżące trendy z własnym, niepowtarzalnym stylem, stawiając na elegancję z nutą awangardy. Ostatnio na festiwalu Mastercard Off Camera zaskoczyła odważną stylizacją. Trend, który zaprezentowała, dla wielu może być kontrowersyjny, ale właśnie wraca do łask.

Aktorka lansuje trend "dress over pants"

Marta Żmuda-Trzebiatowska świetnie czuje najnowsze modowe nowinki, a przy tym potrafi nadać im indywidualny charakter. Nie kopiuje ślepo trendów z wybiegów, ale wybiera to, co podkreśla jej urodę i pasuje do jej osobowości. Swoje wyczucie mody po raz kolejny zaprezentowała podczas festiwalu Mastercard Off Camera. Zdecydowała się na nietypowe rozwiązanie, które do niedawna budziło mieszane uczucia – założyła spódnicę na spodnie. Ten element ubioru, nawiązujący do mody lat dwutysięcznych, powoli wraca do łask i coraz częściej gości w stylizacjach znanych osób.

Marta Żmuda-Trzebiatowska w drapieżnej odsłonie

Trend znany jako "dress over pants" (sukienka na spodnie) to dobrze znany element mody osobom pamiętającym lata 2000. Wówczas takie połączenia nosiły największe gwiazdy popkultury, na czele z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Choć przez długi czas ten styl kojarzył się z modowym kiczem przeszłości, dziś znowu pojawia się w trendach. Dowodem na to jest stylizacja Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Aktorka stworzyła harmonijny zestaw, udowadniając, że oryginalne połączenia mogą prezentować się nowocześnie. W jej rockowym looku znalazły się spodnie połączone z warstwową, asymetryczną spódnicą w kratkę vichy. Do tego dobrała jasny top, czarną ramoneskę oraz baleriny zdobione ćwiekami, które nadały całości charakteru.

Stylizacja gwiazdy z festiwalu idealnie odzwierciedla obecne modowe kierunki, polegające na eksperymentowaniu z formą i łamaniu utartych zasad. Tymi wyborami Marta Żmuda-Trzebiatowska udowadnia, że jest jedną z najlepiej rozeznanych w trendach gwiazd polskiego show-biznesu.

