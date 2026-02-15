Ten kosmetyk robi różnicę w pielęgnacji. Esencja do twarzy – sekret promiennej skóry

Między tonikiem a serum – czym właściwie jest esencja?

Esencja to kosmetyk o lekkiej, często niemal wodnej konsystencji, który łączy w sobie funkcję toniku i serum. Działa jak „łącznik” między oczyszczaniem, a dalszą pielęgnacją. Przywraca komfort skórze po myciu jak tonik, ale robi znacznie więcej niż on – działając jak booster nawilżenia, wygładzenia i blasku! Esencja działa jak 2w1: tonizuje, odświeża i jednocześnie dostarcza skórze skoncentrowanych składników aktywnych.

Esencje wyróżniają się lekką konsystencją – są niemal niewyczuwalne na skórze, błyskawicznie się wchłaniają, nie pozostawiają lepkiej warstwy, nie rolują się pod kremem z filtrem czy podkładem. Dlatego sprawdzają się zarówno w porannej, jak i wieczornej rutynie.

W sezonie jesienno-zimowym działają jak tarcza przeciw przesuszeniu, a latem pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia bez efektu ciężkości.

Za co docenisz esencje:

intensywnie wiążą wodę w naskórku,

wspierają barierę hydrolipidową,

poprawiają sprężystość i miękkość skóry,

subtelnie wygładzają jej strukturę.

Skóra lepiej chłonie – pielęgnacja staje się skuteczniejsza

Jednym z powodów, dla których esencje zdobyły status kultowych, jest ich wpływ na skuteczność kolejnych kroków pielęgnacji. Odpowiednio nawodniona skóra lepiej absorbuje serum czy krem.

Esencja nie zastępuje całej pielęgnacji, ale sprawia, że ta, którą już stosujesz, działa efektywniej.

Poznaj 4 esencje, które zachwycą połączeniem lekkości formuły z mocą jej działania.

Nawilżająco-tonizująca mleczna esencja FaceBoom, cena: 34,99 zł

Ta mleczna esencja z powodzeniem zapobiega przesuszeniu skóry i zapewniając intensywne nawilżenie oraz odżywienie na naprawdę długo. Formuła bazuje na wzmacniającym barierę ochronną fermencie ryżowym – kluczowym składniku koreańskiej pielęgnacji, oraz wyciągu z aloesu i ekstrakcie z wąkrotki azjatyckiej, które koją podrażnienia i normalizują cerę. Skóra odczuwa komfort od razu po nałożeniu!

i Autor: Faceboom/ Materiały prasowe

mySKINtouch Barierowe mleczko-esencja MIYA Cosmetics, cena: 39,99 zł

Esencja łączy działanie toniku i serum w jednej lekkiej formule - tonizując, intensywnie nawilżając i odżywiając skórę. Już po pierwszej aplikacji kosmetyk redukuje zaczerwienienia, koi i wspiera płaszcz ochronny naskórka. Zawarte w nim ceramidy, beta-glukan i skwalan pomagają odbudować barierę hydrolipidową, wzmacniając funkcje obronne skóry, a ekstrakt z owsa stymuluje naturalne procesy regeneracji. Lekka, mleczna konsystencja nie obciąża – zapewnia efekt promiennej, gładkiej i bardziej elastycznej skóry.

i Autor: Miya/ Materiały prasowe

Double Relief Essence Dwufazowa esencja kojąco-łagodząca Azelac Derm, Bielenda Professional Supremelab, cena: 69,99 zł

Ta esencja stworzona została z myślą o skórze wrażliwej, reaktywnej, odwodnionej, z zaburzoną barierą ochronną oraz dla skóry narażonej na stres środowiskowy. Zaawansowana dwufazowa formuła łączy działanie łagodzące, regenerujące i wzmacniające mikrobiom skóry. W składzie znajdziemy: witaminę B12 – znaną ze swoich właściwości przeciwzapalnych i regenerujących, bioaktywne fermenty, które wspierają mikrobiom skóry, wzmacniają jej barierę ochronną i poprawiają ogólną kondycję oraz prowitaminę B5, która intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i wspiera procesy gojenia.

i Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

myMILKYessence Kojąca emulsja-tonik do twarzy 2w1, cena: 34,99 zł

Formuła o mlecznej, lekkiej konsystencji pozostawia skórę miękka i gładką i pełną blasku, bez lepkości i obciążenia. Esencja przywraca naturalne pH skóry, wzmacnia barierę hydrolipidową oraz wspiera mikrobiom, aby zapobiec nadwrażliwości skóry na przyszłość, a dodatkowo intensywnie nawilża i wygładza. To wielokierunkowe działanie to zasługa mleczka ryżowego i fermentu z ryżu, które działają nawilżająco i wygładzająco, a także ekstraktu CICA i ceramidów, które wzmacniające płaszcz ochrony skóry.