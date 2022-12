Ten krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet 50+ odmieni Twoje życie! Działa jak luksusowe kosmetyki, a kosztuje 20 zł. Zmarszczki będą zminimalizowane, a skóra promienna

Najpiękniejsze świąteczne makijaże gwiazd. Jak one to robią?

Każdy rytuał pielęgnacyjny warto rozpocząć od rozpieszczania zmysłów, a nic tak nie działa jak kosmetyki do ciała. W Kontigo znajdziesz rewelacyjną kolekcją do pielęgnacji ciała marki Biolove. To absolutnie genialny zapach waniliowego ciasteczka zamknięty w żelu do kąpieli, musie do ciała, olejku oraz peelingu do ciała. Daj się rozpieszczać i podaruj sobie chwile wytchnienia z marką Biolove.

Zobacz także: Ręka w rękę z mrozem. Naturalne inspiracje w zimowej pielęgnacji dłoni

Marka Perfecta poleca wyjątkową kolekcją produktów przeciwzmarszczkowych dedykowanych dla kobiet po 50-tce. Kolekcja Perfecta Bolu-line to silnie skondensowane działanie przeciwstarzeniowe i moc regeneracji. W skład linii wchodzą między innymi krem, krem pod oczy oraz serum, które odżywią i zrewitalizują cerę. Produktu te redukują zmarszczki i poprawiają napięcie skóry. Kupisz je za około 20 zł

Prawdziwą bombą w tym tygodniu może okazać się kolekcja Solution Total Revital od marki Shecare. To kompleksowa pielęgnacja synbiotyczna, która odżywi u ukoi skórę. Zawarte w niej składniki zadbają o mikrobiom skóry i poprawią kondycję. W skład kolekcji wchodzi między innymi krem, krem pod oczy, lekki oraz bogate serom, tonik i płyn micelarny. Czego chcieć więcej?