Te materiały nigdy nie wyjdą z mody. Jesienią 2023 pokochasz te fasony

KOLEKCJA DAMSKA

New Planet

Podążaj tam, dokąd inni nie mają odwagi z nową kolekcją GUESS Jeans jesień-zima 2023, która zabierze Cię w fascynującą podróż po świecie kobiecego stylu, inspirowanego odkrywaniem i przełamywaniem granic. Kolorowa konstelacja wzoru paisley, motywów kwiatowych i etnicznych grafik łączy się z delikatnymi materiałami, jeansem, zamszem, haftami, aksamitem, sztruksem, skórą i koronką. Ten styl widoczny jest w lekkich, subtelnych liniach, połyskujących sukienkach, kobiecych bluzkach i casualowych spódnicach. Wszystko wzbogacone zostało szlachetnymi tkaninami, ekskluzywnymi nadrukami oraz logo GUESS w eklektycznej eksplozji kolorów – od ciepłych czerwieni, brązu i fioletu, po jasne błękity, pastele i odcienie metaliczne.

Free Spirit

Od ikonicznych jeansów, przez współczesny power dressing, po miejskie stylizacje - nowa kolekcja namawia nas do zerwania krępujących nas więzów i otworzenia sięna nowy początek. Miękkie, inspirowane naturą dzianiny i płaszcze, aksamitne spodnie, skórzane koszule i puchowe kurtki budzą w nas pragnienie wolnościi przestrzeni. Perfekcyjnie wykonane garnitury i komplety zamszowe, geometryczne sukienki i haftowane kurtki, inspirowane westernami, emanują kobiecą siłąi niezależnością. Plisy, wyraziste hafty, lekkie etniczne kwiaty i geometryczne kroje łączą się z wzorzystym denimem i skórzanymi płaszczami. Ekskluzywne nadruki, frędzle, hafty, ściegi i aplikacje GUESS doskonale współgrają z blaskiem metalicznej zieleni i złota, neutralnymi odcieniami ziemi i królewską czerwienią, tworząc unikatowy styl, który będzie towarzyszyć Ci od zmierzchu do świtu.

Talk to the Moon

Olśniewający świat GUESS Jeans, połyskujący luksusem, pełen cekinów, aksamitu i koronki, przenosi nas w kosmiczne uniwersum, którym władają księżycowe boginie. Dopasowane sukienki i spódnice z rozcięciami po bokach, bogate tkaniny i gorsetowe topy – wzbudzają nasze niewypowiedziane pragnienia, podczas gdy dopasowane jeansy, połyskujące, puchowe płaszcze, kosmiczne komplety i dzianiny kierują nas ku pozaziemskiej przyszłości. Inspirowana księżycem paleta bieli, szarości, czerni, zieleni, niebieskiego i lilii, orbituje wraz z metalicznymi nadrukami GUESS i ekskluzywnymi sloganami.

KOLEKCJA MĘSKA

Go West

Nadszedł czas, aby ruszyć w nieznane za sprawą kolekcji, nawiązującej do nostalgicznych lat 70. Wywołaj poruszenie w inspirowanych kowbojskim stylem koszulach,zamszowych i jeansowych kurtkach, zdobionych ekskluzywnymi japońskimi wzorami, motywem paisley, frędzlami i brokatem lub poczuj ducha artystycznej bohemyw wyrazistych T-shirtach, skórzanych ramoneskach, spodniach o luźnym kroju, oversize’owych kurtkach i jedwabnych koszulach z nadrukami. Głębokie indygoi przetarty jeans łączą się tu z ziemistą paletą ciepłych, neutralnych beży, a także z żółtym, pomarańczą i ciemną czerwienią, przywołując piaskowe, spalone słońcemkrajobrazy Dzikiego Zachodu.

Sunset Strip

Ucieknij do miejsca, w którym marzenia mogą się spełnić lub przepaść na zawsze. Odkryj życie na krawędzi, w towarzystwie gwiazd rocka i buntowników z wyboru. Płaszcze ze sztucznego futra, sztruksowe garnitury, koszule we wzór paisley i dzianiny w stylu boho z najnowszej kolekcji - nawiązują do hippisowskiego Lata Miłości. Klasyczne polo, ponadczasowe swetry z warkoczowym splotem, jeansowe spodnie, dopasowane garnitury i płaszcze z owczej wełny, przywołują na myśl gwiazdy ze srebrnych ekranów. Oryginalne, geometryczne motywy, kwiatowe wzory w stylu retro i grafiki - równoważone są mocną paletą kolorów: czekoladowego brązu, burgundu, khaki i wojskowej zieleni, co nadaje stylizacjom efektownego, spójnego charakteru.

Paradise Moon

Kolekcja GUESS Jeans na sezon jesień-zima 2023 zabiera nas w podróż do przyszłości, w której nie ma grawitacji. Przyszłości zdominowanej przez ostre, minimalistyczne linie i innowacyjne materiały, inspirowane księżycem i eksploracją kosmosu. Maluje się przed nami surowy, księżycowy krajobraz lekkich, mieniących się metalicznym blaskiem kurtek, puchowych płaszczy o nieziemskich objętościach i modernistycznych swetrów z ciężkiej, grubej przędzy. Delikatne, miękkie w dotyku tkaniny i zdjęcia satelitarne dodają wyrazistości klasycznym T-shirtom i koszulom, a jeansy i spodnie zyskują nowe oblicze za sprawą futurystycznych krojów, przetarć i kolorów. Metaliczne odcienie niebieskiego i srebrne szarości tworzą prawdziwie kosmiczny klimat, który wynosi najnowszą kolekcję na wyższy poziom.

