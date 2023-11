Ten peeling doskonale ujędrni skórę zimą. Jak go przygotować?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak istotną rolę w pielęgnacji pełni peeling oraz jakie pozytywne rezultaty przynosi jego regularne stosowanie. Jest to niezwykle skuteczna metoda złuszczania martwego naskórka i odświeżania skóry. Istnieje wiele rodzajów peelingów, jednak to peeling cukrowy najbardziej wyróżnia się na tle innych. Przede wszystkim delikatnie usuwa martwe komórki skóry, pozostawiając ją gładką i promienną. Dodatkowo, peeling cukrowy ma właściwości nawilżające i odżywcze, dzięki czemu skóra staje się bardziej miękka i elastyczna. Regularne wykonywanie peelingu poprawi ukrwienie skóry, a tym samym jej koloryt, uchroni przed wrastającymi włoskami i jest doskonałą profilaktyką antycellulitową. To nie tylko przyjemny zabieg pielęgnacyjny, ale także skuteczna metoda poprawy kondycji skóry. Sam kosmetyk jest bardzo prosty w samodzielnym przygotowaniu - wystarczy zajrzeć do kuchni, aby znaleźć niezbędne produkty. Czego potrzebujemy do przygotowania domowego peelingu? Jakich składników warto używać, aby wpłynąć na kondycję naszej skóry? Oto kilka wskazówek, które umożliwią przygotowanie peelingu cukrowego w domu, odpowiadającego naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Cukier to podstawa – jaki wybrać?

Cukrowy peeling można w bardzo prosty sposób przygotować samodzielnie. Wystarczy zaopatrzyć się w niezbędne składniki i wybrać odpowiednią bazę. Możliwości jest bardzo wiele. Decydując się na konkretny rodzaj cukru, warto zrozumieć, jakie korzyści każdy z nich może przynieść. Zarówno cukier biały, brązowy jak i trzcinowy mają podobne działanie mechaniczne, natomiast ich właściwości znacząco się różnią. Dlatego, to jakich składników użyjemy, ma duże znaczenie dla efektu końcowego.- Biały cukier działa jako łagodny środek usuwający martwe komórki naskórka, pozostawiający skórę gładką i odświeżoną, dlatego najlepiej sprawdzi się dla grubszej skóry. Z kolei cukier brązowy jest bardzo delikatny, więc jest to idealna opcja dla osób, które zmagają się z delikatną i skłonną do podrażnień skórą ciała. Dzięki temu, że łagodnie usuwa martwy naskórek, może być stosowany nawet cztery razy w tygodniu. Jeśli szukamy bazy o intensywniejszym działaniu to odpowiednim wyborem będzie cukier brązowy Turbinado. Jego grube kryształki skutecznie oczyszczają skórę i są idealne do pielęgnacji całego ciała. Najpopularniejszym wyborem wykorzystywanym do peelingów jest cukier trzcinowy. To bardzo wszechstronne rozwiązanie, które nadaje się do każdego rodzaju skóry. Peeling cukrowy z jego udziałem można wykonywać 2–3 razy w tygodniu. Jest on bogaty w składniki odżywcze takie jak potas, żelazo czy wapń, które doskonale odżywiają skórę – mówi Anna Olejniczak-Łasecka, właścicielka Kliniki Esencja Piękności w Łodzi.

Pamiętajmy o tym, że odpowiednie dopasowanie peelingu do typu skóry jest kluczowe, a sam proces oczyszczania powinien być wykonywany delikatnie. Dla skóry wrażliwej zaleca się stosowanie produktów z mniejszymi drobinkami cukru, aby uniknąć nadmiernego ścierania. Gruboziarniste peelingi natomiast idealnie sprawdzą się do usunięcia zrogowaciałego naskórka oraz do kuracji antycellulitowej.

Peeling cukrowy a rodzaje olejów

Cukier w peelingu to nie wszystko. Aby skomponować pełnowartościowy kosmetyk warto zadbać o odpowiedni olej. - Wybierając olej do peelingu warto zapoznać z właściwościami, które ma do zaoferowania każdy z nich. Odpowiednio dobrany olej do peelingu nie tylko skutecznie nawilża skórę, ale także dostarcza jej cenne składniki odżywcze. Dzięki wykorzystaniu oliwy z oliwek czy oleju z pestek moreli skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku. Właściwości tych tłuszczów pozwalają zrezygnować z dodatkowych balsamów, ponieważ peeling w połączeniu z olejem zapewnia kompleksową pielęgnację skóry, pozostawiając ją zdrową i piękną – radzi Anna Olejniczak-Łasecka.

Najlepiej wypróbować kilka z nich i wybrać taki, który w naszym przypadku sprawdzi się najlepiej. Każdy z tłuszczy ma swoje unikalne cechy, które wpływają na różne rodzaje skóry, od suchej i wrażliwej po dojrzałą. Przyjrzyjmy się bliżej najczęściej wybieranym olejom roślinnym.

Oliwa z oliwek głęboko wnika w skórę i doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Dzięki swoim właściwościom humektantycznym, przyciąga wilgoć do skóry, zapewniając jej długotrwałe nawilżenie. Ponadto, oliwa działa łagodząco na swędzącą i mocno przesuszoną skórę, zapewniając jej ulgę i regenerację.

Olej z pestek moreli szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Działa jak skuteczny nawilżacz, zapobiegając przesuszeniu skóry oraz łagodzi stany zapalne. Jest szczególnie polecany dla cer wrażliwych, suchych i dojrzałych, ponieważ odżywia skórę i poprawia jej elastyczność, jednocześnie redukując drobne zmarszczki.

Olej jojoba jest absolutnie niezbędnym składnikiem w peelingu cukrowym, cieszącym się niezwykłą popularnością. Jego niezwykłe właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne sprawiają, że jest on idealnym wyborem dla każdego rodzaju skóry. Dodatkowo jest bezzapachowy, nietłusty i szybko się wchłania. Doskonale nawilża i odżywia skórę, dostarczając jej niezbędnych składników odżywczych.

Olej ze słodkich migdałów to prawdziwy skarb. Bogaty w witaminy E i K, pomaga w regeneracji i utrzymaniu elastyczności skóry. Dodatkowo, działa jako naturalny filtr przeciwsłoneczny. Jego szybkie wchłanianie nie pozostawia tłustej warstwy, sprawiając, że jest idealny dla każdego rodzaju skóry.

Olej kokosowy to sprawdzony składnik, który nawilża, odżywia i nie powoduje zatkania porów. Jego niesamowite właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe sprawiają, że jest idealny dla każdego rodzaju skóry. Najlepsze można osiągnąć, używając nierafinowanego lub frakcjonowanego oleju kokosowego.

Olej z awokado pomimo swojej ciężkiej konsystencji, nie pozostawia tłustego filmu na skórze, a jednocześnie doskonale łagodzi podrażnienia. Wspomaga także elastyczność skóry, dzięki obfitości składników odżywczych i nawilżających. Jest szczególnie polecany dla skóry dojrzałej, która potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Jak przygotować taki peeling samodzielnie?

Do stworzenia peelingu cukrowego można wykorzystać wybrany przez siebie olej, który pozwoli na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zapewni oczekiwany rezultat. Peeling cukrowy przygotowany w domu najlepiej zużyć w ciągu 2 dni. Pamiętajmy, że świeżo przygotowany produkt ma najlepsze właściwości i skuteczność, więc nie warto go przechowywać na zapas. Chcąc zadbać o konsystencją peelingu, warto dodawać po jednej łyżce oleju do przygotowanego cukru. W ten sposób zapobiegniemy przedwczesnemu rozpuszczeniu się produktu, a sam peeling będzie skuteczniej oczyszczał skórę. Do gotowego kosmetyku można dodać również kilka kropel olejku eterycznego bądź soku z cytryny.

- Domowy peeling najlepiej jest stosować raz lub dwa razy w tygodniu. Przygotowany kosmetyk aplikujemy na skórę i delikatnie pocieramy nim ciało, omijając miejsca z rozszerzonymi naczynkami. Warto skupić się okolicach podatnych na cellulit. Peeling dotlenia komórki skóry, poprawia przepływ w naczyniach krwionośnych i limfatycznych, dzięki czemu zmniejsza skłonność do tworzenia się skórki pomarańczowej i wspiera usuwanie toksyn. Dodatkowo warto poświęcić więcej czasu łokciom, tylnym częściom ramion, kolanom oraz tylnym częściom ud. To w tych miejscach skóra najczęściej robi się twarda, więc usuwanie naskórka trwa dłużej. Domowy peeling sprawdzi się także w pielęgnacji ust, szczególnie jeśli mają tendencję do suchości i pękania. Jego przygotowanie jest bardzo proste – podsumowuje ekspertka kampanii „Słodka równowaga”.

Domowy peeling do ust

Potrzebujesz:

kilka łyżeczek gruboziarnistego lub zwykłego cukru białego

odrobina miodu (zamiast miodu alternatywą może być oliwa z oliwek)

Przygotowanie: Wsyp cukier do miseczki i dodaj odrobinę miodu bądź oliwy z oliwek. Wszystko dokładnie wymieszaj do uzyskania gęstej masy. Gotowy produkt nałóż na usta i wmasuj go palcem w skórę. Dla uzyskania mocniejszego efektu użyj do masażu szczoteczki do zębów. Następnie dokładnie spłucz pozostałe drobiny peelingu letnią wodą.