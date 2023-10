Ten podkład to druga skóra. Wytrzyma całą noc i sprawi, że cera nie będzie się wyświecać

Podkład - kosmetyk do zadań specjalnych

Historia makijażu sięga czasów antycznych. Podkład to jednak stosunkowo współczesny wynalazek, a jego historia zaczyna się w latach 50-tych. Producent kosmetyków Maksymilian vel Michaił Faktor, znany bardziej jako Max Factor wypuścił w 1953 roku produkt, który miał niwelować świecącą się skórę na planach filmowych. Creme Puff był połączeniem klasycznego pudru z podkładem w kremie. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie pełnego makijażu bez podkładu. Stanowi on bazę całego make-upu oraz nadaje skórze pożądany efekt. Na rynku dostępne są podkładu o wykończeniu matowym, satynowym oraz rozświetlającym. Jesienią i zimą częściej wybieramy bardziej treściwe formuły, które dają większe krycie na skórze. Jeżeli szukasz idealnego podkładu na ten sezon to koniecznie sprawdź ofertę Notino. Znajdziesz tam szeroki wybór podkładów o różnym wykończeniu oraz cenie. Jednym z hitów Notino jest luksusowy podkład Dior Forever. To długotrwały, matujący podkład do zadań specjalny?

Podkład Dior z Notino. Dlaczego jest wyjątkowy?

Podkład Dior Forever kupisz w Notino w cenie 267 zł. Jeżeli szukasz długotrwałego podkładu, który sprawi, że Twoja skóra nie będzie się wyświecać w ciągu dnia to Dior Forever jest strzałem w dziesiątkę. Produkt ten idealnie matowi skórę, jednak co ważne, nie sprawia, że staje się ona przesuszona. Nie podkreśla suchości oraz zmarszczek. Efekt nie jest tępym matem. Zawarte w nim składniki pielęgnacyjne pozwalają skórze oddychać oraz są dla niej lekkie. Dior Forever daje efekt nieskazitelnej oraz wygładzonej skóry. To idealny kosmetyk na większe wyjścia. Przez wiele godzin wygląda na skórze perfekcyjnie, nie ściera się ani nie przesuwa. Jeżeli cenisz sobie makijażowy minimalizm to Dior Forever też jest dla Ciebie. To jeden z niewielu podkładów, który nie wymaga pudrowania (jeżeli zmagasz się z dużym wyświecaniem się skóry rekomendujemy aplikację pudru w strefie "T"). Dior Forever posiada także SPF20 dzięki czemu jest idealnym uzupełnieniem codziennej ochrony przeciwsłonecznej oraz dodatkową tarczą chroniącą przez negatywnym wpływem promieni słonecznych.

i Autor: Materiały prasowe Dior

