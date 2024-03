Ten puder jest zakazany dla kobiet po 50-tce. Uwidacznia zmarszczki i podkreśla fakturę skóry. Dodaje lat i jest zaprzeczeniem piękna

Zaawansowana pielęgnacja skóry idealna do skin cyclingu

Historia pudru sięga czasów starożytnych. Współcześnie puder ma przede wszystkim przedłużyć trwałość makijażu oraz upiększyć skórę. Na rynku można znaleźć produkty o różnego rodzaju wykończeniach, od matujących po rozświetlające. Źle dobrany puder potrafi zrujnować cały makijaż i podkreślić fakturę skóry. Kobiety po 50-tce często wybierają pudry prasowane o matowym wykończeniu. To nie zawsze jest dobra decyzja. Tego rodzaju pudry są intensywne i potrafią podkreślać suchość na skórze. Mocno matujący puder prasowany uwidoczni zmarszczki i sprawi, że skóra będzie wyglądała na starszą. Da on niepożądany efekty maski na twarzy. Kobiety po 50-tce powinny także unikać mocno rozświetlających pudrów w grubymi drobinkami błysku. Tego rodzaju wykończenie podkreśla niedoskonałości. Jeżeli lubisz pudry rozświetlające to wybieraj te drobno zmielone z satynowym lub perłowym wykończeniem.

Jaki puder pasuje kobietom po 50-tce? Ten puder doda elegancji i upiększy

Kobiety dojrzałe powinny wybierać drobno zmielone pudry sypkie. Tego rodzaju formuła wtapia się w skórę, bez podkreślana jej niedoskonałości. Obecnie na rynku można znaleźć pudry z składnikami pielęgnacyjnymi, które nie wysuszają cery. Nie wchodzą one w zmarszczki i nie uwidaczniają suchych skórek. Im drobniej zmielony puder, tym da on większy efekt Photoshopa na cerze.