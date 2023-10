Ten shot uratuje Cię jesienią! Bomba na odporność. Obniża ciśnienie krwi i zapobiega namnażaniu się wirusów

Domowe sposoby na odporność. Naturalny shot

Chłodna i wilgotna aura sprzyja przeziębieniom. Jesień to czas, kiedy spada nasza odporność. Warto bronić się przed wirusami i wspomagać organizm przy pomocy naturalnych specyfików. Dobroczynne właściwości darów natury znane są od setek lat i często wykorzystuje się je również w medycynie. Zanim dopadnie Cię przeziębienie i będziesz musiał sięgnąć po leki, to warto spróbować wzmocnić swoją odporność naturalnymi sposobami. Idealnym patentem na dostarczanie organizmy cennych witamin i minerałów są shoty. To niewielka porcja płynu do wypicia, która bogata jest w cenne składniki. Ten jeden shot poprawi odporność, pomoże w przypadku obniżenia ciśnienia krwi, a nawet może być spożywamy przez osoby cierpiące na zaburzenia wątroby oraz trzustki.

Naturalny shot na odporność. Jak go przygotować?

Potrzebujesz:

soku wyciśniętego z jednej, dojrzałej pomarańczy

2 łyżek soku z cytryny

¾ łyżki kurkumy

½ łyżeczki mielonych goździków]

łyżeczki cynamonu

Całość wymieszaj i pij każdego dnia. Kurkuma ma działanie przeciwbakteryjne oraz pobudza pracę enzymów trawiennych. Cytrusy to prawdziwa bomba witaminy C, a goździki są naturalnym antyoksydantem i redukują stany zapalne.

