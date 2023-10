Ten sklep z ubraniami podbił polski rynek. Kultowa marka odzieżowa otworzy sklepy stacjonarne w Polsce?

Ten podkład to druga skóra. Wytrzyma całą noc i sprawi, że cera nie będzie się wyświecać

GAP powrócił na rynek polski jesienią 2022 roku, rozpoczynając sprzedaż artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.gap.pl. Marka zadebiutowała na polskim rynku kampanią ICONS 2022, która skupiała się na ikonach marki, prezentując kolekcję klasycznych modeli odzieży, zaprojektowanych z myślą o ubieraniu pokoleń twórców kultury. W roli głównej ICONS GAP 2022 znaleźli się m.in.: znana aktorka Selma Blair oraz brytyjski performer Labrinth.

GAP szybko podbił serca polskich konsumentów - to zasługa trwałej jakości materiałów, współpracy z wieloma sławnymi artystami oraz bogatego asortymentu, który obejmujeodzież dla całej rodziny. Rok obecności na polskim rynku marka postanowiła uczcić, uruchamiając aplikację mobilną GAP+. Klienci znajdą na niej oferty specjalne, otrzymajądodatkowe korzyści dla członków klubu lojalnościowego GAP+ oraz priorytetowy dostęp do wybranych kolekcji i produktów. Aplikacja zawiera szereg możliwości - modne propozycje tematyczne inspirowane trendami i ambasadorami marki, historię zakupów, a co najważniejsze największy wybór produktów GAP dla wszystkich pokoleń.

GAP kontynuuje ekspansję na polskim rynku, wprowadzając kolejne unikalne kolekcje oraz utrzymując swoje zaangażowanie w tworzenie mody, która idzie z duchem czasu. W ciągu dwunastu miesięcy marka zaprezentowała swoim konsumentom wiele kolekcji, które cieszyły się ogromną popularnością. Wśród nich warto odnotować kolekcję GAP x Disney z wyjątkowymi postaciami w nieszablonowych odsłonach, kolekcję DENIM z flagową linią produktów, niezwykle charakterystyczną dla marki GAP czy kolekcję “We are all Barbie - różowy zawrót głowy”, czyli GAP x Barbie.

Marka GAP planuje nieustannie zdobywać uznanie i lojalność polskich miłośników mody, którzy podtrzymują globalną ambicję promowania równości, inkluzywności i zrównoważonego rozwoju na polskim rynku. "Ten pierwszy rok marki GAP w Polsce był niezwykle ekscytującym czasem. Jesteśmy wdzięczni polskim klientom za tak ciepłeprzyjęcie naszej marki oraz za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Zamierzamy kontynuować tworzenie odzieży, która pozwoli wyrazić indywidualny styl każdego z naszych klientów", mówi Karolina Kasprzak z teamu GAP.

Oferując kolejne zaskakujące kolekcje wspierane przez wielkie nazwiska, które odzwierciedlają misję marki, GAP zamierza kontynuować kształtowanie indywidualności ikreatywności polskich konsumentów oraz łączyć pokolenia poprzez kultowy styl.

i Autor: Materiały prasowe GAP

