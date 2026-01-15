Tłusty Czwartek w TK Maxx: pączek w wielkim stylu!

W ten specjalny dzień każdy pączek zasługuje na wyjątkową oprawę. Dlatego sklepach TK Maxx znajdziesz unikalne skarby, które pozwolą Ci stworzyć modny i niepowtarzalny pączkowy stół:

Designerskie patery i etażerki: od klasycznej porcelany, przez eleganckie szkło, i nowoczesny design – w TK Maxx znajdziesz szeroki wybór pater i etażerek, które idealnie wyeksponują pączki jako prawdziwe dzieła sztuki. Stworzysz kaskadę smaków i kolorów, która dumnie królować będzie na Twoim stole, niczym królewskie klejnoty na wystawnym przyjęciu.

Stylowe talerzyki i miseczki: Dopełnij aranżację, wybierając spośród kolekcji talerzyków o nietuzinkowych wzorach, intrygujących teksturach i różnorodnych kształtach. Każdy kęs pączka zyska nową jakość, gdy będzie serwowany na talerzu, który dodaje elegancji. Znajdziesz u nas również urocze miseczki – idealne na ulubione dodatki, takie jak konfitury, świeże owoce, orzechy czy aromatyczne posypki pozwalając gościom na personalizację swojej słodkiej przyjemności.

Wyjątkowe filiżanki i kubki: Jaka byłaby pączkowa uczta bez idealnej kawy lub herbaty? W TK Maxx odkryjesz unikalne zestawy lub pojedyncze, designerskie filiżanki i kubki, które dopełnią słodką ucztę. Każdy łyk ulubionego napoju, podany w stylowym naczyniu, sprawi, że chwila z pączkiem stanie się prawdziwym rytuałem – momentem relaksu i przyjemności dla wszystkich zmysłów.

Ale to nie wszystko! W TK Maxx odkryjesz również szeroki wybór ekskluzywnych czekoladek i innych słodkości z różnych zakątków świata, a także aromatyczne zestawy kaw i herbat. Wszystko to, wraz z unikalnymi tekstyliami i dekoracjami, pomoże Ci nadać Tłustemu Czwartkowi radości i niepowtarzalnego stylu. TK Maxx zaprasza do znalezienia swoich wymarzonych perełek – produktów znanych marek i projektantów w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Spraw, by ten słodki dzień był zarówno pyszny, jak i zachwycający dla oka – prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów, a pączek stał się modowym akcentem karnawałowego sezonu!

i Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe

