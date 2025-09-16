To najbardziej komfortowa moda na jesień!

Karolina Piątkowska
2025-09-16 16:36

Letnia lekkość wciąż trwa, ale rytm miasta wraca. Dni stają się szybsze, ulice głośniejsze, a sylwetki bardziej wyraziste. Komfort jednak wciąż pozostaje w centrum uwagi.

Aruelle

i

Autor: Aruelle/ Materiały prasowe

Nowa kolekcja uchwyca ten przejściowy moment: powrót do codzienności z odzieżą, która łączy mocne linie, odważne wzory i tekstury, które doskonale sprawdzają się w różnych okolicznościach, zachowując przy tym wyjątkowy charakter. Kolekcja łączy kontrasty: jest zarazem swobodna i uporządkowana, intrygująca i bardzo nowoczesna.

Pierwsza część kolekcji jest już dostępna na stronie internetowej. Oferuje nowoczesne tkaniny, świeże fasony oraz paletę barw, która łączy aktualne trendy z ponadczasowym stylem. Strukturalna bawełniana popelina i przyjemne w dotyku tkaniny szlafrokowe tworzą modne, objętościowe formy, a intensywne odcienie czekolady, burgundu, zieleni, mokki i beżu uzupełniają odważne akcenty w panterkę. Kolekcja, która łączy wygodę z pewnością siebie.

Nie chodzi o to, by zmieniać siebie wraz z nadejściem nowego sezonu. To powrót do miasta z cichą pewnością siebie – w ubraniach, które czują się jak druga skóra, ale wyróżniają się mocnym charakterem.

