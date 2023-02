To najgorętszy trend w makijażu w 2023 roku! Ponętne usta będą rządzić

Poniedziałkowe promocje Biedronki wyrwą Cię z kapci. Ta farba do włosów zakryje nawet najmniejszą siwiznę i odżywi. W Biedronce za grosze

GOLDEN ROSE 3D Mega Shine Lipgloss – Błyszczyk do ust 3D Mega Shine

Charakteryzujący się lekką formułą błyszczyk 3D łatwo rozprowadza się na ustach pozostawiając intensywnie błyszczące wykończenie bez uczucia lepkości. Gładka konsystencja produktu sprawia, że łatwo się go rozprowadza, pozostawiając efekt optycznego powiększenia ust i trójwymiarowego połysku. Specjalnie zaprojektowany aplikator ułatwi równomierną aplikację produktu. Dzięki zawartości witaminy E i oleju Jojoba, chroni i nawilża usta, zapewniając zwiększenie objętości i pełniejszy wygląd ust. Dostępne są trzy rodzaje wykończenia: perłowe, o intensywnym połysku i brokatowe.

Tint Lip Oil – Miss Beauty Koloryzujący olejek do ust

Wyjątkowa, wegańska formuła olejku do ust, to połączenie oleju truskawkowego, oleju Jojoba, witaminy E oraz substancji nawilżających, które odżywią i nawilżą usta niczym balsam, pozostawiając błyszczące wykończenie. Dzięki zastosowanej technologii i zawartości różowego pigmentu, produkt podkreśla naturalny kolor ust i dostosowuje się do ich naturalnego poziomu pH. Duży, precyzyjny aplikator ułatwia nakładanie produktu, pozostawiając miękkie i błyszczące wykończenie, bez efektu sklejenia. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach zapachowych – wiśniowym i truskawkowym.

Vinyl Gloss High Shine Lipgloss – Winylowy błyszczyk do ust o wysokim połysku

Błyszczyk do ust z miękkim aplikatorem, zapewniający wysoki stopień krycia i intensywny połysk przez wiele godzin. Jego mocno napigmentowana formuła o żelowej konsystencji pozostawia wyrazisty kolor i wyjątkowy efekt na ustach.

