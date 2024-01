To największy trend w makijażu na ten sezon. Sprawdź, jak go wykonać

Zimą stawiamy przede wszystkim na bardziej kryjące formuły oraz piękną skórę. Wybieraj kryjący podkłady bez efektu maski. Stawiaj na połączenie makijażu oraz pielęgnacji.

Już od kilku sezonów prawdziwym hitem w makijażu są kremowe produkty do twarzy. Róże, rozświetlacze i bronzery w płynie nadają skórze bardziej promienny wygląd i sprawiają, że wygląda ona na wypoczętą i świeżą. To także idealnie produkty do cold make-up. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki.

Jakie kosmetyki sprawdzą się w cold make-up?

Zadbaj o promienną cerę z podkładem Giorgio Armani Luminous Silk. Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Radiant Concealer — Korektor rozświetlający

Beautiful Skin Radiant Concealer od Charlotte jest dla skóry jak modelujący gorset! Ten kremowy, dopasowujący się do skóry korektor o średnio-mocnym kryciu widocznie tuszuje niedoskonałości, rozświetla cerę i zapewnia efekt liftingu. Opracowany przez Charlotte Tilbury korektor z ułatwiającym nakładanie ściętym aplikatorem zawiera składniki pielęgnujące, które poprawiają wygląd cery z każdą aplikacją.

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.

Luxe Eye Shadow SINGLES od Bobbi Brown

Błyszcząca się formuła cieni do powiek została zaprojektowana tak, aby dodać makijażowi oczu blasku. Dzięki nowemu, bogatemu w drobinki wykończeniu, cień przenosi spojrzenie na wyższy poziom - to zasługa nieprzeciętnego połysku oraz subtelnego koloru.

EISENBERG Balsam Fusion - Balsam do ust

Balsam „wagi piórkowej” nowej generacji, bogaty i ultra-kremowy, który rozpływa się na ustach, zmiękcza je, wygładza i upiększa mgiełką subtelnego i wyrafinowanego koloru. Prawdziwy eliksir pielęgnacji nawilżającej i odbudowującej z wyciągiem z Wiśni, olejem z pestek Krokosza oraz Witaminą E

Tusz do rzęs Benefit Cosmetics Fun Fest

Wygięcie 40 stopni unosi rzęsy od nasady aż po same końce, przez całą linię rzęs. Elastyczne włókna idealnie podkreślają i rozdzielają. 24-godzinny efekt wachlarza rzęs! Nie rozciera się. Odporna na wilgoć i pot, wodoodporna lekka formuła i efekt, który można budować!

