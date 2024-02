To zakazany kolor paznokci dla kobiet po 50-tce. Podkreśla zmarszczki i przebarwienia na skórze. Manicure dla kobiet

Najgorszy kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce. Podkreśla przebarwienia

Wraz z wiekiem na dłoniach pojawiają się przebarwienia. Plamy na dłoniach to dość częsta przypadłość, z którą zmagają się kobiety w wieku dojrzałym. Są one najczęściej wynikiem zaburzenia pracy melanocytów, czyli komórek odpowiadających za barwnik w skórze. Aby ograniczyć ich powstawanie nie wolno zapominać o całorocznym stosowaniu kremów z filtrem. Niestety plamy starcze mogą pojawić się nawet w wyniku błędów w pielęgnacji sprzed wielu lat. Pamięć komórkowa sprawia, że niestosowanie kremów SPF w młodości może przyczynić się do występowania przebarwień w wieku dojrzałym. Plamy na dłoniach to przede wszystkim defekt kosmetyczny. Mało kobiet zdaje sobie sprawę, że manicure może podkreślać przebarwienia oraz zmarszczki na dłoniach. Niektóre kolory lakierów do paznokci uwidaczniają niedoskonałości. Zmarszczki i żyłki na skórze podkreśli lakier w chłodnych odcieniach, przede wszystkim fiolet oraz niebieskości.

Kobiety po 50-tce, które zmagają się z przebarwieniami na dłoniach powinny także uważać na lakier do paznokci w żółtym kolorze. Niewłaściwie dobrany odcień sprawia, że plamy na dłoniach stają się bardziej widoczne, a ich kolor mocniejszy. Neonowe odcienie żółtego dodatkowo uwidaczniają suchość skóry oraz jej strukturę.

