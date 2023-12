Top 3 ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce. Zabójcze dla oponki i boczków, a bezpieczne dla stawów. Wykonuj je regularnie, a zobaczysz efekty

Jak schudnąć z brzucha? 3 ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce

Tylko połączenie diety i aktywności fizycznej pozwala na skuteczną redukcję wagi. Siedzący tryb życia oraz spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności często odbija się na naszej sylwetce. Wraz z wiekiem może być coraz trudniej pozbyć się nadmiarowych kilogramów. Zwalnia metabolizm i coraz mniej się człowiek rusza. Nie znaczy to jednak, że jest to niemożliwe. Odchudzania to zawsze proces długi i wymagający cierpliwości. Nie daj się nabrać na chwytliwe reklamy. Szybka redukcja tkanki tłuszczonej jest niebezpieczna dla zdrowia Proces gubienia kilogramów zawsze zaczynaj w kuchni. To właśnie dieta ma największe znaczenie. Ćwiczenia są rewelacyjnym dodatkiem, który wzmacnia mięśnie i sprawia, że ciało się robi się galaretowate. Oto 3 skutecznie ćwiczenia na płasku brzuch dla kobiet po 50-tce. Są proste, bezpiecznie i działają.

3 proste ćwiczenia na brzuch

Ręce załóż za głowę, następnie podnieś nogi ugięte w kolanach i prawym kolanem sięgnij do lewego łokcia i lewym kolanem do prawego łokcia. Staraj się wykonywać ruch powoli i dokładnie. Napinaj mięśnie brzucha.

Połóż się na plecach, ramiona wyprostuj w górze, a nogi podnieś i ugnij w kolanach. Wykonaj tak zwanego martwego robaka, opuść przeciwległą rękę i nogę na dół. Pamiętaj, by w tej pozycji lędźwi mieć przyklejone do podłoża. Ruch powinien być powolny i kontrolowany.

W pozycji stojącej podciągaj kolano do brzucha. Staraj się utrzymać równowagę i pracuj mięśniami brzucha.

