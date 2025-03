i Autor: Materiały prasowe, Materiały prasowe Ziaja

Top 3 najpopularaniejsze kosmetyki od topowej polskiej marki

Marka Ziaja podliczyła i podsumowała i wyszło im. jakie trzy nasze produkty były najczęściej wybierane w sklepie internetowym ziaja.com w 2024 roku. To absolutne hity sprzedaży, kosmetyki, które klienci potrzebowali, które podnosiły zakupowe ciśnienie i odwracały zainteresowane głowy. To absolutny PR-owy MUST HAVE i zdecydowanie rzeczy warte przetestowania.

mintperfekt SZAŁWIA PASTA STOMATOLOGICZNA BEZ FLUORU produkt wegański, do mycia zębów i higieny dziąseł dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Pasta do zębów do codziennego stosowania z szałwią i prowitaminą B5 oraz wysokogatunkowymi krzemionkami koloidalnymi. Produkt nie zawiera fluoru. Polecany dla osób z terenów o podwyższonym poziomie fluoru w wodzie. Aktywność pasty w trakcie stosowania Naturalny ekstrakt z szałwii połączony z prowitaminą B5 działa tonizująco i ściągająco.

Krzemionki koloidalne skutecznie czyszczą zęby i usuwają osad nazębny.

Intensywny aromat miętowy zapewnia długotrwałe orzeźwienie. Systematyczna higiena zębów i jamy ustnej to sposób na zdrowe zęby. Próchnica wynika przede wszystkim z nieprawidłowej higieny jamy ustnej. Profilaktyka próchnicy polega na szczotkowaniu zębów, przynajmniej dwa razy dziennie, czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych oraz stosowaniu płukanek do ust. Pojemność 75 ml, dostępna na stronie ziaja.com i w sklepach Ziaja dla Ciebie. eria pomarańczowa ŻEL POD PRYSZNIC produkt wegański, 95% składników pochodzenia naturalnego. Skutecznie oczyszcza skórę. Przywraca uczucie świeżości i komfortu. Zawiera delikatne składniki myjące pochodzenia roślinnego. Działa łagodnie na skórę, nie wysusza jej i nie powoduje podrażnień. Energia pomarańczy: masło pomarańczowe - otrzymywane ze skórki pomarańczy, ma naturalny pomarańczowy kolor i zapach. Charakteryzuje się wysoką zawartością bioflawonoidów. Wykazuje działanie antycellulitowe i ujędrniające. Doskonale odżywia oraz skutecznie zapobiega wysuszaniu naskórka.

coco-glukozydy - substancje kondycjonujące skórę pochodzenia naturalnego. Zapewniają optymalne efekty aplikacyjne. Skutecznie nawilżają i zapobiegają wysuszaniu naskórka. Wyjątkowo łagodne dla skóry dzieci.

D-panthenol - trwale nawilża skórę oraz skutecznie łagodzi podrażnienia. ziajka ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW DLA DZIECI ŁAGODNY DLA SKÓRY produkt wegański, 98% składników pochodzenia naturalnego, nie szczypie w oczy. Łagodny preparat 2 w 1, żel do mycia ciała i włosów dla dzieci i niemowląt powyżej 6 miesiąca życia. Łagodnie myje i pielęgnuje włosy i skórę. Zapobiega przesuszaniu się naskórka. Delikatny dla skóry, nie powoduje podrażnień. Zapewnia efekt właściwego nawilżenia. Ułatwia rozczesywanie włosów. Pojemność 400 ml, cena na półce 8,91 zł, dostępny na ziaja.com i w sklepach Ziaja dla Ciebie i Autor: materiały prasowe Ziaja